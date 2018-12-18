影／江宜樺演講遭抗議不意外　台大生：早就警告過系學會

▲學生在走廊等江宜樺。（圖／翻攝游騰傑臉書）

記者許展溢／台北報導

行政院前院長江宜樺18日回台大社科院演講，沒想到突然湧進多位學生大喊「院長打人」，並馬上被包圍，一度動彈不得，不願具名的台大政治系三年級學生向《ETtoday新聞雲》記者透露，早在台大政治系學會學術部公布江宜樺要回校演講時就已引起很多爭議，甚至擺明今天要到場抗議，因此對這件事發生一點都不意外。

這名學生說，系學會其實很常邀請政治人物回校演講，如前總統馬英九等，據了解，江宜樺今天會回校演講是系上主任邀請，再由學術部辦理，原本限定只有政治系學生才能參加，但遭到質疑怎麼會有這樣的限制，才改到可以容納300人的場地。

這名學生認為，會引起包圍江宜樺事件，主要是當時318太陽花學運，江宜樺是行政院長，卻放任警察打人，且學術部在粉專上介紹江宜樺的敘述，引起很多人不滿，也太過吹捧，所以在演講資訊公布時，很多學生就擺明今天要到場抗議，因此完全不意外。

▲江宜樺演講資訊。（圖／翻攝台大政治系學會學術部臉書）

粉專上確實有許多學生留言痛批系學會竟然「堅持要辦、堅持要用演講上對下的形式，歌頌這種無恥的「政治人」典範，那請不要說我們沒有警告你們。」當時就預告其他的政治系學生與校友會用行動抵制，告訴你們台大政治系應該要怎麼教出一個尊重基本人權的政治人。」

學生留言指出，人可以犯錯，行政院長也可能犯錯，大家都應該有能力和空間原諒他，但是「認錯」這件事，就是道德底線，他沒有認錯道歉負責的那天，323行政院血腥鎮壓會是他們這一代公民不服從的記憶之中，最黑暗也最無法原諒的一個事件，強調這不是政黨偏見，這是人生而為人的道德底線，人的條件。

有學生則留言「江宜樺還可以出來演講政治哲學可否改變世界？台大政治系學會學術部應該請江宜樺演講如何換了位置、就換了腦袋，運用政治權力壓迫學生的心路歷程吧？」、 「最後一次強烈建議：請終止舉辦本次演講。請告訴江宜樺，政治系不需要他這種不會認錯的政治人。 」

對於今晚的事件，台大僅表示，目前無法回應。