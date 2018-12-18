雙城論壇聚焦「永續的城市、永續的發展」　議程曝光將簽三項合作備忘錄

▲上海副市長周波、台北市長柯文哲。（合成圖／記者魏有德、湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

「2018年臺北上海雙城論壇」將於20日登場，開幕式選在台北的晶華酒店，而上海市常務副市長周波明將率百位成員抵台參加。台北市政府有公開論壇議程，從早上八點半開始一直到傍晚五點，滿滿的主題演講，其中，北市府將與上海簽署三項合作備忘錄。

這次雙城論壇得主題為「永續的城市、永續的發展」，由台北市政府都市發展局林洲民局長以及，上海市發展和改革委員會副主任周強進行演講；城市合作方面，雙方將簽署「臺北市與上海市青少年運動員培養交流合作備忘錄」、「臺北市大同區與上海市嘉定區交流合作備忘錄」、「財團法人台北市文化基金會台北市電影委員會與上海市廣播影視製作業行業協會交流合作備忘錄」，一共三項備忘錄，盼未來城市交流能更加順利。

除了主論壇主題「永續的城市 永續的發展」之外，還有「公共住宅與都市更新分論壇」、「大健康產業分論壇」、「文化分論壇」、「環保及市民服務分論壇」，共四個分論壇，由雙方派出代表進行演講，分享市政成果。

雙城論壇開幕式及引言，由台灣水泥董事長張安平開頭，台北市副市長鄧家基、上海市常務副市長周波也都會上台致詞，而台北市長柯文哲則在結尾時致詞。

▼2018雙城論壇議程（台北市政府提供）