超激省！柯文哲連任「自己交給自己」　就職典禮最少僅花6萬

▲柯市府小內閣總辭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲18日上午率市政團隊進行總辭，接著在一周後將進行就職典禮。北市府指出，此次就職典禮選在12樓劉銘傳廳舉辦，不會特別邀請來賓，連柯爸柯媽、妻子陳佩琪也不會來，一切從簡。至於預算部分，則是僅編列35萬，根據規劃，目前市府正研擬在1樓中庭裝設供民眾觀看的電視牆的必要，若要裝設的話，費用約15萬餘元；但如不裝設，整個就職典禮僅會花約6萬元的行政費用。

台北市長柯文哲17日晚間開直播邀請網友「感謝、聊天、QA」，線上與支持者相見歡。有粉絲問到即將在25日進行就職典禮，有沒有什麼特別的？柯文哲笑稱，要走「超極簡風」，什麼都不用，就自己交給自己哪裡還需要什麼？「就中央派一個人來，跟他說個哈囉，然後說『各位上工了』這樣就結束了」，笑稱5分鐘就搞定。

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

面對市政總辭，柯文哲18日表示，市府團隊總辭這天，大家一樣在工作，但在這個時機點，還是要對市府團隊的辛苦表達感謝；過去4年，市府團隊首長沒人因為弊案下台，這跟過去是很大的不同，因為他們建立一個依法行政的政治環境。

「十職等以上的官員都採用投票遴選制度，升遷由同儕，包長官、同事、部屬來票選，從此升遷不用靠關係，全靠成績與努力決定一切。」柯文哲表示，此制度為北市府帶來新的政治文化，公務員放心依法行政，不用服務政黨，不用服務意識形態，更不用服務市長，只需要服務市民。

柯文哲強調，不管是今天、明天，還是25日新任期就職之後，都會秉持「開放政府、全民參與、公開透明」的信念，清廉勤政的文化，繼續在台北市努力，這是對市民的承諾。