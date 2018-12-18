「大學姐」林筱淇「續留北市府夢碎」　嘆能力不足要離開求網友介紹工作

▲大學姐林筱淇。（資料照／翻攝自關鍵時刻）

政治中心／綜合報導

台北市觀傳局長陳思宇辭去職位，將全力投入台北市立委補選工作，而「大學姐」林筱淇則被視為下一位接手的人選，而她也希望能夠繼續留在北市府發揮長才，不過18日晚間，她卻在臉書自爆，將離開柯市府，還拜託大家要幫忙她找工作。

林筱淇表示，從11/24選後至今，擔任時事評論員也好一段時間了，很感謝電視台節目製作單位和主持人不嫌棄，讓她得以在忙碌中快速學習成長。

林筱淇說，一直以來工作上總是盡心盡力不敢懈怠，希望我的工作表現沒有令大家失望，最感謝與感動的是有機會認識各位朋友，甚至得到許多鼓勵與提點。

日前，林筱淇針對接任觀傳局長傳聞回應，還在跟柯市長談，目前什麼職務都還沒有確認，「他最近忙立委補選、雙城論壇，我不好意思吵他，所以可能看他比較有空的時候再問他。」而她也希望能繼續留在北市府發揮長才，也有跟柯文哲提到「希望留下來幫忙。」

不過，18日晚間林筱淇卻自爆，「能力不足，沒有機緣能續留北市府工作」，她提到，這段2018年和柯團隊及大家一起走過的選戰歷程，將成為我人生中難忘的回憶，連同2014年柯團隊和大家共同打造的歷史，一起被我放在心中永遠珍藏。

林筱淇更推薦自己，我的履歷、YouTube個人頻道都放在臉書自介欄裡，從這些工作記錄，應可清楚看出我過去重要工作軌跡與專業能力之所在，並誠懇拜託大家，如果剛好看到覺得適合我的工作，而且工作地點是在台北市或台中市，麻煩請大家不吝告知！