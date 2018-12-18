陸網友「熱烈歡迎」柯文哲開微博　敲桌子表情包瘋傳

▲ 柯文哲表情包。（圖／翻攝自微博，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

台北市長柯文哲在大陸年輕族群擁有高人氣，多種表情包在網路熱傳，他17日晚間開直播時，自爆想開個微博帳號，弄一家「柯文哲網路公司」為將來留個工作，「以後我就做網紅」。對此，不少大陸網友表示歡迎，「真心歡迎柯市長」也有人稱，「歡迎。心理素質要頂住，不是中國台灣人的壓力是大陸噴子。」

柯文哲17日晚間開直播邀網友「感謝、聊天、QA」與支持者進行線上互動，過程中自爆想開個微博帳號，他18日受訪表示，這種mass media（大眾媒體）、網路媒體還是世界潮流，「所以我們也不會排斥，反正有什麼就去給他上一上，我有叫劉奕霆（市府發言人）去評估。」

至於微博用戶主要為大陸網民，是否要以台北市長的身份開微博，柯文哲表示，這也不是什麼Contraindications禁忌症，「我還沒開，等我開了再來想要做什麼。」

對此，許多大陸網友「真心歡迎柯市長」、「強烈要求這方面的工作讓學姐來主持！」、「快開吧，多一個快樂源泉」也有人表示，「支持來微博開，看看能堅持多久不銷號」、「就怕市長的帖子被刪除了」，還有人稱，「我想看王世堅」等。

大陸央視曾在8月大幅介紹柯文哲的選戰策略，他不僅受到官方的高度重視，直來直往的性格和「接地氣」的作風，也讓他在大陸網友中擁有高人氣。柯P於10月推出的單曲《Do Things Right》在微博秒拍擁有40萬點擊率，各種表情包也在微信等社交平台熱傳。

▼柯文哲18日接受媒體訪問。（影／徐斌慎攝）