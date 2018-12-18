老公加班趕工！「聖誕節限定DIY彈珠台」滿滿父愛　網讚翻：成品超專業

▲這位爸爸…也太厲害了吧！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

小朋友對聖誕節都充滿憧憬，因為可以拿到「聖誕老公公」送的聖誕節禮物。一名女網友表示，老公為了兒子手做玩具，「下班這麼晚回來還要繼續加班」，認真的模樣讓她感動直呼「父愛真偉大」。看到照片後，其他人紛紛留言「這麼好的父親，非常非常的棒」、「超用心～又專業～幸福指數100分」。

女網友在臉書《爆廢公社》表示，老公為了兒子的聖誕節手做玩具，「下班這麼晚回來還要繼續加班」。仔細看看照片，身穿灰色帽T的男子正認真的量著厚紙板，僅用紙箱、圖釘、彈珠就做出「手工彈珠台」。原PO忍不住在文末標註「#父愛真偉大」。

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▲原PO丈夫超認真的模樣，讓她直呼父愛很偉大。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO則在留言處透露，這個玩具原來是孩子的學校作業，因為老師規定要做可以玩的童玩，所以決定做這個，「想說兒子帶去一定很開心！他爹爹已經幫他想好看到的表情」，笑說兒子說不定會開心到把爸爸從睡夢中敲醒。她也不忘誇讚丈夫「我也覺得我老公超厲害的」。

看到照片後，網友紛紛留言誇讚，「現在每個家長都要這麼猛嗎」、「厲害喔」、「看到這麼好的父親，非常非常的棒」、「超用心～又專業～幸福指數100分」、「太有創意了」、「看起來很好玩欸」、「同學應該會搶著玩噢！」

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▼完成的彈珠台…看起來也太好玩了吧 XD（圖／翻攝自爆廢公社）