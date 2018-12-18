不二家面膜！她興奮敷上秒笑炸　網嚇歪：這...這整個砸招牌啊

▲ 不二家面膜敷起來像金童玉女 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

近期許多零食品牌和卡通都跨足美妝界，推出有圖案的面膜，讓使用者一邊保養還可以一邊享受變臉樂趣。有網友日前購入「不二家Peko醬」的面膜，原以為會敷上去會擁有可愛童顏，沒想到卻是超像「金童玉女」；鄉民也表示根本是萬聖節最佳裝扮，還有點像恐怖片裡的安娜貝爾。

一位女網友在臉書「爆廢公社」中發文表示，自己購買了日本糖果品牌不二家代言人「Peko醬」的面膜，面膜上除了有短短的瀏海，還有一雙大眼睛以及招牌的吐舌表情，還原度頗高。但是原po敷上去後卻被自己的模樣嚇到，以為是道教當中的「金童玉女」，驚悚的樣子讓她笑到不行。

▲ 有不少人說其實是安娜貝爾 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友也紛紛表示，「這樣好嗎？整個超砸招牌的啊哈哈哈哈哈」、「紙紮...」、「切記千萬別在半夜使用，尤其是枕邊人剛醒時」、「你應該輸在髮型，下次扎兩支試試」、「有人知道不二家牛奶妹的都市傳說嗎？」、「音容宛在！」、「哈哈哈我也有買10片完全還沒敷，看完我應該不會想打開敷」。

也有不少人認為撞臉知名恐怖片主角「安娜貝爾」，「為什麼我覺得像安娜貝爾」、「這cosplay等級太高無法駕馭」、「明明是安娜貝爾」、「安娜貝爾速速退駕急急如令令」。

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