蟬聯最幸福城市　林智堅：歡迎企業投資、年輕人築夢

▲新竹市蟬聯全國最幸福城市。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

「2018縣市幸福指數大調查」今(18)日公布結果，新竹市連續第三年蟬聯全國最幸福城市，幸福指數78.6分也創史上最高分，新竹市長林智堅表示，感謝市民支持及市府團隊的努力，這是屬於全體市民的光榮與驕傲，也是他兢兢業業、投入市政建設的動力，未來會持續拚經濟，讓市民過好生活，邀請企業來新竹市發展，也歡迎年輕朋友來築夢落腳。

「2018縣市幸福指數大調查」指出，新竹市的幸福指數排名連續三年拿下全台第一，在各項主客觀指數名列前茅，表現優異，幸福指數從去年的76.2分衝上78.6分，更創下幸福指數統計以來歷年最高分紀錄，是唯二超過70分門檻的縣市，在「幸福座標」項目也獲選主客觀雙優的代表縣市之一。

林智堅表示，過去四年，公私協力建設在新竹市的投資一年比一年還多、還好，好建設加上優質活動，成為新竹市的「幸福方程式」。他強調，作為全民市長，這份「市民第一、建設優先」的初衷，過去四年始終如一，未來也不會改變。他也勉勵同仁，市民期待很高，「市政工作沒有最好，只有更好」，將持續努力，帶給市民更幸福的生活。

「守護市民的每件小事，就是我們最重要的事」林智堅表示，許多人跟他說，新竹市路變得平了，公園變美了，停車場更友善了，像是隆恩圳、賞蟹步道、關埔國小等公共建設的完成，搭配許多受歡迎的親子藝文饗宴，市民有感，不但得到年輕爸媽的肯定，長輩、孩子的笑聲也變得更多了。

林智堅表示，拚經濟是施政重點，將會持續推動竹科X、香山精密機械園區等計畫，讓市民過好生活；過去「交通123」政策得到民眾迴響，未來大車站、大新竹輕軌等建設也將持續改善交通。教育方面，除了持續推動新校園運動，也積極爭取總圖書館興建，文化上著重古蹟修復活化、提升藝文活動品質，並逐步規劃「2050城市願景計畫」。

「建設腳步不會停歇」林智堅表示，市府會提供更完善的環境，讓市民安居樂業，誠懇邀請企業來新竹市投資、發展，也歡迎南漂、北漂的年輕朋友來到新竹市定居、就業，「因為新竹市絕對是年輕朋友築夢、落腳最好的選擇。」

「縣市幸福指數大調查」連續第七年主辦，相關數據已成為縣市施政的重要參考指標。今年主觀幸福感調查在10月3日至11月17日期間進行，以電話訪問逾20歲的民眾，在全國22縣市完成22,496位有效樣本，是全台規模最大、最深入地方、涵蓋面向最廣的幸福指數，深具指標意義。