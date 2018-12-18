「夾娃娃機讓鑄幣有正當性！」促轉會：為何改版新台幣就不行？

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記者趙蔡州／綜合報導

促進轉型正義委員會日前研議，將1元、5元、舊版10元及鈔票200元等，具有過去威權象徵的國幣進行改版，消息曝光後引發社會討論。代理主委楊翠17日也在記者會上表示，「國幣改版是日常性，都可以因應國內夾娃娃機盛行，增加鑄造10元硬幣，新台幣改版不能有正當性嗎？」

針對促轉會研議將國幣改版議題，代理主委楊翠表示，外界消息瘋傳國幣改版要500億是不正確的，過去新台幣就曾經在2000年、2005年改版，因此希望央行給他們確定的改版成本，並回頭去查當年的會計帳冊資料，方便釐清當時新台幣的改版成本支出。

楊翠也在記者會上直言說，「但我也要說，其實新台幣改版是一個日常性，就是說它在過去的歷史上經常再改版……。都可以因應國內夾娃娃機盛行，增加鑄造10元硬幣，新台幣改版不能有正當性嗎？」

▲促轉會召開半年任務進度報告記者會。（圖／促轉會提供）

此外，促轉會目前也在規劃中正紀念堂轉型，包括「解除現存地景的威權性格」、「銘記從威權統治到挑戰威權的歷史軌跡」、「推動人權、民主、法治相關研究調查與普及公民教育」、「規劃能夠有效履行以上原則所列舉職能的組織或架構」及「修法過程中，應有回應轉型正義工作的過渡措施」。

「回應轉型正義工作的過渡措施」部分，楊翠表示，中正紀念堂是民眾日常生活休憩空間，更是知名觀光景點，為了促進社會溝通、彰顯台灣重視人權與民主價值，未來「國立中正紀念堂管理處組織法」應規劃撤出三軍儀隊，舉辦民主與人權相關常設展。

▼促轉會目前也在規劃中正紀念堂轉型，規劃撤出三軍儀隊，舉辦民主與人權相關常設展。（合成圖／記者李毓康攝）