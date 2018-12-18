豬瘟「海運港口」成隱憂！交部將嚴查包裹...今起初犯重罰20萬

▲全面防堵豬瘟入侵！不管是兩岸定期航運航班或是小三通，交通部將嚴查包裹。（圖／記者謝承恩攝，下同）



生活中心／綜合報導

非洲豬瘟讓全台進入高警備狀態！就有立委擔心「海運港口」恐成防疫漏洞，因此昨（17）日在立法院以此問題諮詢交通部，而交通部代理部長王國材表示，不管是針對兩岸定期航運航班，或是小三通等，「都會加強管理注意」，也會在進關處多多注意包裹。此外，農委會也宣布，違法攜帶肉品入境原本罰5萬元，今起初犯開罰20萬元，再犯就重罰100萬元。

農委會在11月初才宣布台灣首例查獲帶有非洲豬瘟病毒的肉品是在小三通入境棄置箱內查獲；近日高雄海關也在金門小三通查獲旅客違規攜帶火腿腸豬肉製品闖關入境。

立委鄭寶清昨日在立法院交通委員會中質詢指出，近日違法攜帶肉品的案件越來越多，除了台灣旅客之外，也有中國、印尼以及泰籍旅客攜入境，而且還不只旅客攜帶，就連郵包都有，無孔不入，因此鄭寶清認為「海運部分是否也要加強檢查？」

對此，交通部代理部長王國材回應，海運海關這塊已經有特別加強，無論是兩岸定期航運航班或是小三通等，都有請航港局轉告海關、移民署、檢疫局、港警局以及海巡署要多多注意，至於包裹的部分也會在進關處多加留意。

台灣港務公司董事長吳宗榮也提及，港口每天進出的地毯、旅客中心都有進行消毒，廚餘也是由合格處理的廠商帶走，「沒有入境疑慮」，同時都有持續進行相關宣導。

此外，今天開始政府也將成立「非洲豬瘟中央災害應變中心」，若是旅客違規攜帶非洲豬瘟疫區肉品回台，罰則恐提更高。農委會也於昨日宣布，違法攜帶肉品入境原本開罰5萬元，今天起將提高4倍，也就是20萬元，如果遊客再犯第2次就開罰最高罰緩100萬元。

▲今日起，違法攜帶肉品入境將開罰20萬元，比原本的5萬元多了4倍。