美股崩盤！道瓊指數狂瀉逾500點　標普跌2%創「14個月新低」

▲美股下跌。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國股市17日收盤大跌，道瓊指數一度狂瀉超過600點，收盤時跌了507.50點，跌幅2.11%，報23592.98點；標準普爾指數收盤下跌54.01點或2.08%，收在2545.94點，是14個月以來的新低點，納斯達克指數收盤下跌156.90點，跌幅2.27%，最終收6753.73點。



美國財經媒體CNBC分析，道瓊指數和標普指數在12月表現都不佳，甚至是1931年經濟大蕭條（Great Depression）以來最差的12月，光是在本月就下降了7%，另外，美國與中南美洲等地緣政治的緊張局勢，前總統歐巴馬所創的歐巴馬健保（Obamacare）被裁定違憲，導致健保和醫療類股都重挫等等原因，連帶影響股票崩盤。



路透社分析，聯準會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）日前宣布，將會再19日升息，是今年第4次也是最後一次，市場擔心經濟成長會趨緩，將這樣的焦慮情緒反映在股市上。美國總統川普則連續兩日在推特上譴責這樣的決定，他提到，美元仍然很強勁，幾乎沒有通膨，「聯準會竟然還想升息，真不敢相信」。

川普日前與民主黨籍眾議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）及裴洛西（Nancy Pelosi）會面時提到，希望國會在下個預算法案中，能夠撥款50億美元的築牆資金，但這項提案遭到反對，川普直接嗆，若無法得到築牆資金，將會關閉政府。舒默則在會後批評，川普脾氣暴躁，不應該堅持己見威脅關閉政府，他們仍不打算讓川普獲得蓋圍牆的錢。