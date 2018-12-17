大正製藥傳將砸16億美元　收購必治妥施貴賓法國成藥子公司

▲日本大正製藥傳將收購必治妥施貴賓的非處方藥部門，最快本周會宣布交易。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本大正製藥據傳將以16億美元（約492億元台幣）收購必治妥施貴賓的非處方藥（OTC）部門，以擴大全球業務。知情人士指稱這項交易最快將於本周公布，可能遭收購的單位是在法國的UPSA部門，目前雙方仍在談判中，尚未發表進一步評論。

據Bloomberg報導，有知情人士透露，必治妥施貴賓一直以來都試圖精簡全球業務，以求發展其他領域，近來日本大正製藥有可能將以16億美元的價格收購UPSA公司，目前雙方仍在協議階段，若有結果，最快將於本周宣布。交易若是通過，將使今年的醫療併購交易規模繼續擴增，目前總金額已達4287億美元，比起去年同期已增長27%。

▲今年醫療併購交易規模比去年同期增長27%。（圖／記者周宸亘攝）



從UPSA的官方網站來看，該公司成立於1935年，1994年時被必治妥施貴賓買下，主要生產止痛藥和感冒藥，比如Dafalgan、Efferalgan和Fervex等。而大正製藥的歷史則可以追溯到1912年，主要以生產非處方藥為主，比如能量飲料、感冒藥和生髮治療。這並不是兩間公司第一筆收購交易，20009年時，大正製藥就曾以3.1億美元收購必治妥施貴賓的部分亞太OTC部門。

今年也是消費健保事業繁忙的一年。繼葛蘭素史克（GlaxoSmithKline Plc）於3月時，以130億美元收購與諾華公司（Novartis AG）合資的保健品事業後，寶潔公司（Procter & Gamble）以34億歐元併購了德國默克的消費保健事業。