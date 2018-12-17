迪士尼演員想吃13歲青春肉體　還沒成事就被FBI堵到

▲迪士尼演員因誘騙未成年人發生性關係遭到逮捕。（圖／翻攝自twitter／@Stoney_West）

國際中心／綜合報導

迪士尼兒童節目Andi Mack固定班底威斯特摩蘭（Stoney Westmoreland）在鹽湖城被捕， 48歲的他使用約會APP與13歲男孩聊天，並利用軟體互傳裸照，誘騙青少年和他進行性行為。根據迪士尼的聲明，目前威絲特摩蘭在劇中擔當的常態角色已被剔除，並且不會在新一季中出現。

根據CNN報導，警方紀錄顯示，他因誘拐或誘騙未成年人被捕，面臨四項與危害青少年相關的罪名。當威斯特摩蘭到達約定的地點時，遭鹽湖城警察和聯邦調查局兒童剝削特遣部隊逮捕。

迪士尼聲明，「考慮到他被指控的罪名，以及未成年人的福利，他將不再是常態性角色，也不會參與第三季的製作與演出。」威斯特摩蘭參演過38集的Andi Mack，在劇中飾演主角的祖父Ham Mack。

紙牌屋主演凱文史貝西（Kevin Spacey）2017年10月也被指控性騷擾未成年人，男演員安東尼瑞普（Anthony Rapp）揭發其在1992年的性騷擾舉動，當時瑞普只有14歲，之後多名劇組人員也指控史貝西有出現過不當的騷擾舉動。