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聖誕交換禮物沒哽？奇華餅家「療癒餅乾」爆紅　看到熊貓口味尖叫

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▲奇華餅乾 。（圖／品牌提供）

▲聖誕交換禮物旺季來了！「奇華餅家」推出療癒系餅乾禮盒。（圖／品牌提供，下同）

 生活中心／台北報導

繽紛的聖誕佳節即將來臨，平常或許都被繁忙的人事物壓垮，隨著節慶氣息越來越濃厚，寒冷的季節快準備一份禮物，表示心意也傳遞祝福給你心愛的人，無論是朋友、家人或愛人，在收到禮物的霎那間，幸福感絕對超越所有的願望清單。每次都為交換禮物苦惱嗎？迎接聖誕節，以廣式月餅聞名的知名糕餅品牌 -「奇華餅家」特別設計療癒系餅乾禮盒，改良傳統港式曲奇餅，口感更濃郁扎實，打造無尾熊、企鵝與熊貓造型一起賣萌！讓人收到禮盒就能感受到滿滿耶誕氣息。

每年聖誕節各行各業都有交換禮物的習慣，通常都有金額限制或者主題，為了避免在「廢物」禮物的深淵無限循環，無關禮物的昂貴程度，送特色零嘴無疑是最安全、最貼心的選擇。

▲奇華餅乾 。（圖／品牌提供）

▲奇華餅家年底前推出「動物曲奇系列」餅乾禮盒，單盒售價360元，設計展現童趣氣質的價值感！除了無尾熊與企鵝造型，今年趁勢打造「熊貓」造型的餅乾，一家三口全員到齊，紅色鐵盒還能當作收納使用。

深耕台灣多年的奇華餅家，年底前推出「動物曲奇系列」餅乾禮盒，展現童趣氣質的價值感，除了無尾熊與企鵝造型，今年趁勢打造「熊貓」曲奇，療癒動物一家三口全員到齊，餅乾飄散的香草香氣令人迫不及待想要品嚐，高雅的口味還附有層次內涵，裡層包裹的苦甜味可可，濃郁而不膩口，每一片是由老師傅精心手工桿製，一筆一畫雕琢出趣味的動物圖騰，圓滾滾的熊貓看起來呆萌古錐，想必女孩、小孩一定愛不釋手。

另外，「動物曲奇系列」鐵盒外裝以大氣的紅色設計，兩隻熊貓張嘴吃餅乾的圖案，堅固耐用的特型還能當作整理收納盒。滿滿幸福在人與人之間發酵，一份禮物串連起無形的友誼，趁著聖誕節準備禮物或卡片，簡簡單單的心意就能夠帶來溫暖！奇華餅家表示，即日起至12月31日（一）購買兩件動物曲奇禮盒，優惠價600元，加碼在全台門市以及官網推出「骰出你的熊好運」活動，消費者參加即有機會獲的限量的熊貓行李吊牌。

▲奇華餅乾 。（圖／品牌提供）

▲即日起至12月31日（一）購買兩件動物曲奇禮盒，完成「骰出你的熊好運」活動，即有機會抽中行李吊牌。

一年之中總會有收到令人尷尬或傻眼的聖誕禮物，特別害怕性別禮物，有時候香水、沐浴乳、拳擊手套不一定實用，拿回家反而收進倉庫生灰塵。2019年把握能夠傳遞心意與溫暖的季節，快做足功課，先從「吃」的下手並投其所好，準備一份CP值高又符合心意的禮品，絕對是全場的矚目焦點。

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關鍵字：奇華餅家,禮盒,烘焙,交換禮物,餅乾

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