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忘了我有輛瑪莎拉蒂！男1年後突然想起…豪車只剩「帶殼三叉戟」

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大陸中心／綜合報導

「啊！我還有輛瑪莎拉蒂！」寧波一名胡姓男子2017年初砸下重金牽回了豪車瑪莎拉蒂，但車卻停放在一處無人看管的空地，直到事隔一年後胡男才猛然想起還有這輛車，前往查看時赫見車上能用的零件幾乎全已被小偷掏空，整輛車破爛不堪、豪氣不再，僅剩下空蕩蕩的鐵皮車殼，和車頭那能證明曾經風光的三叉戟標記。

▲胡姓男子的瑪莎拉蒂面目全非。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲胡姓男子的瑪莎拉蒂面目全非，幾乎只剩鐵皮車殼。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

望著這輛被遺忘的瑪莎拉蒂，胡男不住搖頭，他坦言去年花了百萬人民幣（約新台幣500萬元）買下了這輛轎車，但開了一陣子後卻覺得車體底盤設計太低，長時間開車很不舒服，於是便將車借給好友，自己又另外再買了輛休旅車代步；沒想到這輛海神豪車也不合好友胃口，對方嫌棄耗油太兇，來電表示要先將車子停在住家鄰近空地，要胡男前來取車。

當時胡男應了聲，但卻沒將車子的事放在心上，不久後就因生意忙碌漸漸遺忘了自己還有輛瑪莎拉蒂，直到11月份因車子停了太久，當地警方透過車牌找到了他，來電通知他將車開走，胡男才猛然想起了這輛車的存在。

但詭異的是，當時胡男因為忙碌抽不出空，因此委託親友前往空地巡視車輛狀況，而當下瑪莎拉蒂還未有異狀，僅是輪胎沒氣；事後胡男又再去電洽詢警方時，員警卻一頭霧水，直言從來沒打過這樣的電話。

胡男說，原本以為是烏龍一場，因此也沒有急著去移車，直到1個月後有好友認為他這輛豪車停著生灰塵太虧，建議可以改成禮車出租，他才於15日前往空地將車取回，沒想到一到現場看了後卻發現瑪莎拉蒂已經面目全非，4個輪子全被拆了，車窗也被打破，車內電視、音響等等零件也全被拆下竊走，整輛車幾乎剩下空蕩蕩的鐵皮車殼。目前胡男已經前往警局報案，警方也已介入展開調查。

如此奢扯的遺忘在媒體曝光後引起大陸網友熱烈討論，「這家裡得有多少輛豪車，才會把瑪莎拉蒂忘掉？」、「如果我有100塊，我肯定不會在意那1塊」、「這是真的土豪，土豪啊，我們做朋友吧」、「有錢人的世界，我們搞不懂」、「再次生動演繹了什麼叫有錢就是任性」、「百萬豪車忘了？這B裝的可以」、「一車兩房的我又拖了祖國後軌，自己怎就這麼窮，這輩子白活了！」

▼瑪莎拉蒂的車窗被敲破，值錢的內裝幾乎全被竊空。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲胡姓男子的瑪莎拉蒂面目全非。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲胡姓男子的瑪莎拉蒂面目全非。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲胡姓男子的瑪莎拉蒂面目全非。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

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關鍵字：瑪莎拉蒂,海神,豪車,寧波,土豪

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