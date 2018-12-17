雲林縣府與慈濟助獨老修繕　百年老屋煥然一新安全舒適

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

慈濟基金會與雲林縣政府一起協助雲林低收入戶關爺爺房屋修繕，不僅協助翻修屋頂、還用採光罩讓屋內白天時有日光照明，慈濟志工更協助全面換電線，燈具等。貼上靜思語、門聯，慈濟志工更準備湯圓、橘子等，在即將接任雲林副縣長的謝淑亞、與即將接任斗六市長的林聖爵等人包含鄰居見證下，為關爺爺祝福，關爺爺感動表示要當慈濟會員，幫助需要的人。

雲林縣斗六市68歲的關爺爺長年獨居，由於居住的百年老屋的屋頂嚴重塌陷、蔓藤雜草密布，但是低收入戶的關爺爺無力修繕，經由里幹事提報，由雲林縣政府與慈濟基金會一起協助房屋修繕。

20幾位慈濟志工與2位專業人員在11月底前往修繕，以接龍方式拆除屋頂屋瓦、斷樑，除去屋頂蔓藤雜草，接著上樑、蓋遮雨布，慈濟志工再以接龍方式將新瓦覆蓋至屋頂。過程中，即將接任雲林副縣長的謝淑亞、即將接任斗六市長的林聖爵不僅來關懷，也一起接力傳遞屋瓦。

為了讓關爺爺能生活在安全、舒適的環境，慈濟更協助電線、燈具全面換新，再粉刷油漆，百年老屋終於換新裝。慈濟志工更在房屋後間設計採光罩，白天日光可透到屋裡，即將接任雲林副縣長的謝淑亞讚嘆這是「節能減碳」，跟關爺爺說：「吃太陽能的間月光。」關爺爺高興的說「我可以省電！」

▲▼慈濟基金會與雲林縣政府一起協助獨居關爺爺的百年房屋修繕，12月14日在眾人的祝福中，關爺爺歡慶入新厝。

12月14日在眾人的祝福中，關爺爺歡慶入新厝，關爺爺帶著大家進入大廳，指著牆壁上的靜思語念出：「有心就有福，有願就有力，自造福田，自得福緣。」

謝淑亞、林聖爵關心問關爺爺，慈濟還沒來時要怎麼辦？以前下雨會漏水嗎？關爺爺感慨的提到過去下雨時，屋內都是雨水，需要用箱子接水。謝淑亞安慰說，以後透風下雨都不用煩惱了。

問起房屋的歷史，關爺爺嘆氣表示屋齡100年了，謝淑亞讚嘆關爺爺住在古蹟，讓關爺爺展露笑顏，並表示自己很滿足、感謝慈濟師兄師姊的幫忙，才有溫暖的家。

▲▼為了讓關爺爺能生活在安全、舒適的環境，慈濟協助電線、燈具全面換新，再粉刷油漆，百年老屋終於換新裝。





慈濟志工也準備湯圓、橘子、芭樂、棗子、番茄、餅乾等，更致贈「平安吊飾」、「如意吊飾」，眾人唱著「無量壽福」的歌，祝福關爺爺歲歲平安、事事如意。

慈濟志工表示，雖然今天是我們來幫忙，但是關爺爺感恩有社會大眾的愛心，決定要每個月小額捐款當慈濟會員，幫助需要的人，有機會一起做環保。

慈濟基金會表示，慈濟志工平時在鄰里落實慈善關懷，經鄰里鄉親提報後進行訪視了解實際需求，評估後進行協助。受助是一時，能翻轉手心為向上助人，是一輩子的寶藏。