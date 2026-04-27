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竹市「銀養饗宴」報名開跑　共創高齡友善飲食新生活

▲報名時間即日起至5/13止，開放對銀髮友善料理有興趣之民眾組隊參加。（圖／新竹市政府提供）

▲報名時間即日起至5/13止，開放對銀髮友善料理有興趣之民眾組隊參加。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

隨著人口結構快速邁向高齡化，透過飲食介入以維持並提升長者的健康狀況與生活品質，已成為當前重要的照護議題。新竹市衛生局延續往年經驗，結合社區營養推廣中心及元培醫事科技大學，共同舉辦「2026銀養饗宴 開飯囉！」活動。報名時間即日起至5/13止，開放對銀髮友善料理有興趣之民眾組隊參加，從學習到實戰打造友善幸福餐桌。

新竹市長高虹安表示，市府致力推動全齡營養與健康照護，並在高齡政策上以「三好一巧：吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」作為核心目標，於全市設置91個共餐據點，提供穩定且貼近在地需求的飲食服務；並持續推展長者全口活動假牙補助及老人免費健康檢查，以及共餐據點餐費提升至100元等高齡友善政策與多元照護措施，落實「老幼共好，健康安心」的施政理念。歡迎關心長者照護及飲食品質的民眾踴躍參與，學習質地調整飲食之理念與實務技巧，共同打造健康安心、溫暖宜居的高齡友善城市。

衛生局長陳厚全說明，「2026銀養饗宴 開飯囉！」持續以推廣高齡者及吞嚥困難族群之友善飲食為核心，廣邀各界具料理專長或興趣之民眾以3至5人方式組隊，透過線上點選網址( https://forms.gle/ZsUmpCtekFmgHw356 )報名。活動期間將安排一系列賦能培訓課程，引導參與者學習食材選擇原則及料理質地調整技巧，並透過團隊合作發揮創意，設計兼具營養均衡與色香味表現的健康餐點。期望藉此提升大眾對健康飲食之重視，並將所學實踐於日常生活中，進一步照護家中長者與親友，促進全家營養均衡與健康共好。

新竹市社區營養推廣中心表示，良好的營養攝取是維持高齡健康與生活品質的關鍵要素，鼓勵長者依循「我的餐盤」原則均衡攝取六大類食物，並優先挑選未經過度加工、保留天然營養的「原型食物」，透過選擇營養密度高及多元種類的食材，搭配適當的質地調整技巧，讓餐食兼顧美味、質地安全與營養，使長者能夠「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」，進而維持健康並提升整體生活品質。

衛生局說明，歡迎對長者營養與日常照護有興趣的民眾，一同加入這場兼具學習與實作的「銀養饗宴」活動，為家中長輩打造安全、健康又溫馨的餐飲體驗。參加隊伍將有機會贏得最高新臺幣6,000元商品禮券獎勵。活動詳細資訊及報名方式，請至新竹市衛生局官方網站( https://dep.hcchb.gov.tw/ch/index.jsp )查閱。

衛生局補充，竹市目前已招募多位專業營養師投入社區，提供營養教育與定期門診諮詢等服務，並結合健康服務政策配合醫療院所，致力營造高齡友善飲食環境，全方位守護長者健康，歡迎預約營養門診諮詢( https://reurl.cc/M24d34 )。

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