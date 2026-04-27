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買西瓜別當儍瓜！鳳林警教買在地好西瓜　成立「瓜農群組」護瓜

▲▼鳳林分局因應西瓜採收旺季，日前召開花農聯誼座談會。（圖／鳳林警分局提供，下同）

▲▼鳳林警分局因應西瓜採收旺季，日前召開花農聯誼座談會。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局鳳林分局因應西瓜採收旺季，日前下午在鳳林鎮中心埔合作社召開花農聯誼座談會，由分局長劉玉祥親自主持。現場約有30人參與，產銷班第10班代表與多位瓜農到場交流，警民面對面溝通，現場互動熱絡。

▲▼鳳林分局因應西瓜採收旺季，日前召開花農聯誼座談會。（圖／鳳林警分局提供，下同）

鳳林分局表示，鳳林鎮西瓜種植面積廣達600餘公頃，一年約兩期作，年產量約8千噸，產值達數億元規模，是地方重要經濟命脈。

▲▼鳳林分局因應西瓜採收旺季，日前召開花農聯誼座談會。（圖／鳳林警分局提供，下同）

▲▼警方規劃產區巡邏、守望及機動攔查勤務。

因產季價格看好，易成為不法分子覬覦目標，警方已規劃產區巡邏、守望及機動攔查勤務，並盤點重要路口監視系統，研議補強監視設備，同時輔導瓜農於園區出入口及周邊加強管理，降低外車任意進入風險，並透過成立「瓜農LINE通報群組」，即時分享可疑訊息，建構快速聯防網絡。

▲▼鳳林分局因應西瓜採收旺季，日前召開花農聯誼座談會。（圖／鳳林警分局提供，下同）

鳳林警察分局特別提醒，近日網路出現假借「鳳林西瓜」或本地商家名義販售之低價促銷貼文，疑似詐騙手法，民眾如遇「過於便宜」、「限時搶購」、「私訊匯款」等情形務必提高警覺，切勿任意提供個資，並建議透過農會或實體通路購買以保障權益。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或向就近派出所查證，共同防範詐騙。

▲▼鳳林分局因應西瓜採收旺季，日前召開花農聯誼座談會。（圖／鳳林警分局提供，下同）

盤點重要路口監視系統。

參加座談會包括偵查隊長張軒智和鳳林、長橋、南平、山興等4位派出所所長及警友辦事處邱邦融主任出席，並有鳳榮地區農會及花蓮縣鳳林鎮蔬菜（西瓜）。
 

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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