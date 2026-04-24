竹市啟動登革熱防疫　推「巡倒清刷」行動再加碼志工補助

▲「杜絕登革熱 防疫動起來」啟動記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府持續推動登革熱病媒蚊防治工作，今(24)日召開「杜絕登革熱 防疫動起來」啟動記者會，市長高虹安帶領三區區公所區長及里長，共同啟動「巡、倒、清、刷」登革熱防治行動，正式宣告竹市登革熱孳生源清除與環境巡檢工作全面展開，將結合區公所、里長及環保志工團隊，加強社區孳生源清除與環境巡查，提升市民防疫意識，共同預防與遏止登革熱疫情。

高虹安表示，登革熱防治的關鍵在於清除病媒蚊孳生源，市府持續整合環保局、衛生局及區公所資源，透過社區及公共環境巡查、環境整頓及防疫宣導等方式，提升城市防疫量能。她說，市府持續透過跨局處合作與全民動員，鼓勵市民從日常生活落實環境整潔與容器減量，同時推動社區防蚊診斷、孳生源清除及環境清潔消毒工作，並與各區公所合作，動員里長與環保志工深入社區公共環境，落實環境巡查及防疫宣導工作，持續提升健康安心與宜居永續的生活環境。

環管署北區環境管理中心主任魏文宜指出，「沒有積水就沒有孑孓，沒有孑孓就沒有登革熱」，登革熱防治需要全民共同參與，只要落實居家環境「巡、倒、清、刷」四步驟，即可有效減少病媒蚊孳生風險。特別是今天記者會正好下雨，她也邀請社區動員，雨後進行環境整頓，共同清除病媒蚊孳生源，守護城市環境與健康，落實淨零綠生活。

環保局長江盛任表示，竹市環保志工隊共有130隊，約5,300位環保志工朋友，長期協助垃圾減量、環境整潔、環境教育推廣及生態守護等環保工作。高市長為感謝環保志工們長期投入環境維護，同時考量物價逐年上漲，責成環保局於115年度預算，提升環保志工隊補助經費「每隊提升3,000元」，也會依據志工隊的清掃服務頻率，再加碼提供每場次200元禮券作為獎勵。另外，為鼓勵孳生源清除優良的民眾，竹市每區篩選3處，共9處登革熱孳生源清除優良示範點，每1處提供3,000元禮券獎勵，並予以公開授獎表揚，進而鼓勵各區里落實病媒蚊孳生源清除工作，以有效杜絕登革熱疫情發生。

衛生局指出，目前國內疫情雖趨緩，但東南亞國家登革熱疫情持續嚴峻，本(115)年截至目前境外移入病例數雖較去(114)年同期下降，仍提醒市民應做好巡、倒、清、刷和環境衛生，以減少病媒蚊孳生；從事戶外活動時，可穿著淺色長袖衣褲，身體裸露部位可塗抹衛福部核可含DEET（敵避）或Picaridin（派卡瑞丁）成分之防蚊藥劑，以有效降低蚊蟲叮咬。

衛生局補充，竹市已設有26家（6家醫院及20家診所）登革熱NS1快篩社區定點院所( https://reurl.cc/L4ON23 )，市民如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，請儘速就醫並告知醫師旅遊史與接觸史。也請醫師落實詢問TOCC，提高警覺留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，並給予妥適醫療處置。

環保局表示，透過與區公所共同合作，動員里長、里幹事及環保志工，加強社區環境巡檢，針對常見孳生源如：冷氣機集水桶、盆栽底盤、遮陽帆布、儲水桶及廢輪胎等積水容器，加強清理與宣導，提醒市民注意環境整潔。針對集合式住宅社區提供防蚊設施改善補助（每一戶65元），每個社區最高補助2萬元，鼓勵社區主動投入孳生源巡查與清除工作，提升社區自主防疫能力。另針對易孳生登革熱病媒蚊之戶外公共區域，每年施作二次環境消毒作業，今年第一次已於4月11日開始執行，第二次預計於8月開始；戶外環境衛生用藥噴灑施作範圍包括草叢、花圃、髒亂點、排水溝等處，各里消毒作業時程公告於環保局官網( https://reurl.cc/Dxj5Nm )，供市民查詢，以降低傳播風險。