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百年羅漢松倒伏重生長凳　台南山上水道案例引發跨域取經

▲台南山上花園水道博物館百年羅漢松倒伏後再製為共享長凳。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館百年羅漢松倒伏後再製為共享長凳。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館一株百年羅漢松，去年因颱風倒伏後，經跨域合作再製為共享長凳，重新回到園區使用，不僅延續老樹生命，也引發各界對於木料再利用與文化記憶保存的關注，近期更有工務單位主動取經，盼將類似模式導入公共工程，推動移除樹木資材再利用。

▲台南山上花園水道博物館百年羅漢松倒伏後再製為共享長凳。（記者林東良翻攝，下同）

館方指出，該株羅漢松可追溯至1912年台南水道興建時期，見證園區百年歷史。倒伏後並未直接廢棄，而是與家具產業博物館合作，運用傳統榫卯工藝，將木材轉化為共享長凳，讓歷史記憶以另一種形式留存在日常空間中。

這項做法也引起外界關注，近期南部有公路工程單位在進行新建工程時，涉及植栽移除作業，主動聯繫家具產業博物館，研議將原本可能被丟棄的木料，轉化為家具、展示設施甚至文宣用品，賦予材料新的公共價值。

文化局長黃雅玲表示，這項後續發展雖非由館方主導，但樂見山上水道博物館案例成為其他機關參考對象，顯示文化場域的實踐經驗，能為公共工程與永續政策提供新的思考方向。從一棵倒下的老樹出發，促成跨領域對話，正是文化資產教育意義的延伸。

館方也指出，博物館不只是保存歷史，更能回應當代議題。百年羅漢松從樹木轉化為長凳，不僅延續生命，也進一步帶動外部單位思考資源循環，讓地方案例產生更廣泛影響。

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