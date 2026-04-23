竹市優化國小教師授課節數制度　減輕負擔、打造友善教學環境

▲竹市優化國小教師每週授課節數EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為持續提升教育品質並減輕教師行政負擔，新竹市政府近日宣布調整國民小學教師每週授課節數規定，整體調整幅度優於全國各縣市，展現市府深耕教育、重視教師專業發展的決心。

新竹市長高虹安表示，國小兼任行政教師長期肩負校務推動與教學雙重責任，適度調整授課節數，有助於提升行政效率與教學品質。此次調整依據不同職務屬性進行更精緻化設計，合理降低授課負擔，兼任主任平均每人每週減授課1-2節、組長2-4節 ，使行政教師能投入更多時間於課程規劃、學生輔導及校務創新，進一步提升整體教育品質。

教育處長林立生指出，此次減授課節數的調整幅度明顯優於其他縣市，實質回應基層教師需求。制度設計兼顧公平性與彈性，依職務性質進行差異化配置，透過制度優化促進行政與教學角色平衡，提升整體校務運作效能。

教育處表示，此項政策不僅有助減輕教師壓力，也能吸引優秀教師投入行政工作，穩定校務團隊發展，為學生提供更優質且穩定的學習環境。同時，透過釋放教師專業能量，將進一步強化課堂教學深度與多元學習成效。

教育處補充，教育是城市發展的根本，未來市府將持續傾聽第一線教育人員聲音，滾動式檢討相關制度，打造更具支持性的教育環境，讓教師安心教學、學生快樂學習，全面提升新竹市教育競爭力。