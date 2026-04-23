拒絕職場霸凌　竹市環保局導入EAP支持系統打造友善職場

▲專題講座。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

隨著公務職場工作節奏加快，壓力與人際互動日益複雜，為營造健康、安全且具支持性的「幸福友善」職場環境，新竹市環境保護局積極推動相關政策，透過制度與心理支持雙軌並行，預防職場霸凌事件發生。昨(22)日特別辦理「建構友善職場：解析公務機關職場霸凌態樣與防治實務」專題講座，從法規與實務案例出發，提升同仁對職場互動界線的敏感度，結合員工協助方案(EAP)，全面強化心理支持體系，並融入職業安全衛生觀念，強調職場不法侵害防制及身心健康保護的重要性。

新竹市長高虹安表示，打造「幸福友善」職場不僅關乎員工福祉，更是提升行政效能與組織穩定的重要基礎。此次講座協助同仁認識職場霸凌樣態，清楚區辨「合理管理」與「不當對待」，降低誤解與衝突發生。同時導入EAP支持系統，提供心理諮詢、壓力調適及專業轉介服務，協助同仁在高壓環境中，維持心理韌性與情緒穩定，進而落實職業安全衛生法中對於員工身心健康保護的核心精神。

環保局說明，此次講座邀請衛生福利部人事處副處長郭欣怡擔任講師，分享公務機關常見霸凌案例與實務處理經驗，並且解析相關法規。課程涵蓋職場霸凌定義、辨識方式、預防策略與職安法修正重點，以及延伸說明職場不法侵害預防計畫之推動、風險評估及管理機制，運用專業講解與經驗交流，提高同仁風險辨識與應對能力。

環保局表示，課程亦著重於預防機制建構與申訴救濟流程，協助同仁於權益受損時，能循正式管道尋求協助，確保職場公平。此外，融合職業安全衛生管理精神，建立通報、調查及後續關懷機制，採取制度與實務整合，逐步建立完善防護網，降低不當對待與衝突發生之風險。

環保局指出，未來除持續辦理相關訓練外，也將精進主管正向溝通與領導能力，推動尊重與包容的管理文化，減少權力不對等造成的問題，整合職安管理措施，健全職場風險預防與員工支持系統，形塑互信合作的工作氛圍，提升團隊凝聚力與整體效能。

環保局強調，建構「友善職場」需全體同仁共同參與，除落實通報與規範外，更應在日常互動中培養尊重與同理心。未來將持續優化EAP資源與輔導機制，串聯職業安全衛生管理與教育宣導，打造安全、尊重、關懷的工作環境，讓同仁安心發揮專業，共同提升機關整體服務品質。