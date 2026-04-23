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竹市「2026反賄之鏡」競賽啟動　高虹安號召全民用影像挺清廉

▲「2026反賄之鏡」全國影片競賽，徵件啟動記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲「2026反賄之鏡」全國影片競賽，徵件啟動記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為深化全民反賄意識，並提升青年對清廉選舉的認識，新竹市政府首度舉辦「2026反賄之鏡」全國影片競賽。今(23)日於新竹市影像博物館舉行徵件啟動記者會，新竹市長高虹安親自出席，號召民眾以短影音創作發聲，特別鼓勵首投族與年輕世代，以貼近自身的語言與視角，傳遞「不買票、不賣票、要清廉」的核心價值，讓反賄選不再只是口號，而是走入社會與校園，落實於每一次對民主的選擇。

高虹安表示，乾淨選舉是民主制度穩健運作的重要基石。反賄選不僅是選舉期間的重點工作，更攸關社會對公平、誠信與法治的共同信念。市府持續朝「安居科技城」願景邁進，從智慧治理、青年參與到「美感新竹」的推動，除了重視城市建設與產業發展，也同樣強調制度透明、公平治理與市民參與。此次以影片競賽形式推動反賄選，正是希望透過貼近當代的溝通方式，讓公共議題被更多人理解、討論與傳播，進一步促進法治教育，並落實公民意識於日常生活之中。

高虹安說明，此次活動特別結合校園力量，邀請各校校長共同參與推廣，並將徵件資訊帶回校園，鼓勵學生運用創意投入短影音創作，讓反賄選觀念向下扎根、深化於年輕世代。同時，市府也積極強化執法資源，於市議會支持下追加編列500萬元預算，作為警察局查緝賄選獎勵金，透過實質激勵提升基層執法人員查緝動能，展現市府打擊賄選、守護民主公平的決心。

政風處長陳文意表示，「2026反賄之鏡」不僅是一場影片徵件活動，更是一項結合創意表達與公民教育的行動實踐。相較於傳統宣導方式，影像具備更強的敘事力、感染力與擴散性，能將較為嚴肅的反賄議題轉化為淺顯易懂、易於接受的內容。本次競賽開放全國參與，不限國籍與年齡，凡本國民眾及在臺居住、就學或就業之外籍人士皆可報名，個人與團體均可參賽，期盼吸引更多學生、青年創作者及社會大眾投入，以創意讓反賄選理念深入人心。

政風處表示，本次競賽以30至90秒短影音為徵件形式，創作者只需緊扣反賄選主題，於影片中置入「0800-024-099按4檢舉專線」，並發想具創意的標語，即可透過一支手機完成拍攝與投稿；競賽將頒發15個獎項，另設「新竹特別獎」鼓勵融入在地元素創作，總獎金新臺幣16萬元，首獎最高可獲5萬元。作品除將透過官方平台推廣外，亦有機會於新竹市影像博物館公開放映，讓優質創作被更多人看見，進一步擴大反賄選理念的影響力。

政風處說明，今日記者會以反賄選為主題揭開序幕，透過結合戲劇張力的創意魔術表演，生動呈現賄選情境與檢舉流程，讓法治議題更易理解、引發共鳴；活動中，高市長並攜手新竹地檢署、新竹市調查站及市府各局處代表，共同完成象徵「信賴守護」的拼圖儀式，展現中央與地方跨機關合作推動反賄選的決心，並正式宣告「2026反賄之鏡」徵件起跑。

政風處補充，活動即日起開放報名，至7月28日截止，凡具創作熱情之民眾皆可參加，不限年齡、背景與國籍。新竹市政府誠摯邀請全國創作者、學生團體及社會大眾踴躍參與，以鏡頭守護公平正義，向賄選說「不」。更多活動詳情可至「反賄之鏡全國影片競賽」官方網站查詢，或洽賽務客服專線02-2706-0325

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