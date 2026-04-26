元長鄉親日！　健走推廣運動更推廣誠實納稅

▲稅務局人員向民眾解說反詐騙與反賄選重點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣稅務局於今（26）日在元長鄉長南長北集會所舉辦「2026雲林健康嘉年華—元長鄉親日」租稅宣導暨全民健走活動，結合運動與法治教育，推廣誠實納稅觀念，同時帶動地方健康風氣，現場氣氛熱絡。

活動除健走主軸外，雲林縣警察局政風室也跨域合作設攤宣導，透過互動遊戲與有獎徵答，將廉政議題轉化為淺顯易懂的生活知識。民眾在參與過程中，不僅能了解「反貪腐、反賄選、反詐騙」等核心概念，也進一步認識圖利與便民差異、行政透明、公務員倫理及消費者保護等重要議題，寓教於樂中提升法治意識。

政風室表示，本次宣導以「反貪腐、反賄選、反詐騙」為核心主軸，並延伸介紹「圖利與便民之區別」、「綠能廉政」、「行政透明」、「公務員廉政倫理｣、「消費者保護｣等重要廉政議題。活動現場氣氛熱絡現場特別設計有獎徵答活動，透過實際案例解說與互動問答，讓民眾在輕鬆互動中學習正確法治觀念。

主辦單位也提醒民眾，如遇疑似不法情事應即時通報，檢舉賄選專線0800-024-099（撥通後請按4）、檢舉貪污專線0800-286-586及反詐騙專線165，呼籲全民共同參與監督，從日常生活中落實誠信與公平價值，攜手打造廉潔社會。

▲清晨健走活動登場，民眾齊聚元長熱情參與。（圖／記者游瓊華翻攝）