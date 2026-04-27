2859克金飾遭扣「蒙冤」30年　警主動和解當事人已76歲

▲ 大陸遼寧一名男子購買金飾被大陸警方指稱走私，查扣30年。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸發生「2859.2克黃金製品被公安扣押30年」案件，近期受到外界關注，因為案情出現重大轉折。遼寧省瓦房店市男子潘永嘉1996年5月購買大批黃金製品，在機場被蓋州市公安局以涉嫌「走私犯罪」為由扣押，隨後黃金與5萬人民幣保證金便石沉大海。歷經30年的漫長投訴與法律攻防，潘永嘉的代理律師張鐵雁於4月25日證實，蓋州市公安局已主動聯繫約定溝通賠償事宜，雙方和解可能性極大。

綜合陸媒報導，當時正值壯年的潘永嘉購買2859.2克黃金製品，原本作為個人資產配置。不料在大連周水子機場時，遭到蓋州市公安局跨區抓捕，警方當場以涉嫌走私犯罪為由，扣押了包括18k金項鏈、金墜在內的共21包黃金製品。

潘永嘉本人則被收容審查11天，直到家人繳納5萬元民幣保證金後才獲准取保候審。此後的漫長歲月，潘永嘉多次前往蓋州市公安局，詢問案件進展與被扣黃金的下落，卻始終得不到確切回覆。

警方既未對潘永嘉作有罪認定，也未處置或返還扣押的黃金，更未退還保證金，這筆資產就此「消失」在公安機關的保管名單中長達30年。

直到2026年初，高齡76歲的潘永嘉正式提出刑事賠償申請。儘管蓋州市公安局起初以「超過請求時效」為由不予受理，但在潘永嘉向營口市公安局申請複議後，案情迎來曙光。

張鐵雁律師主張，根據《國家賠償法》，警方違法扣押行為應優先原物返還。若黃金已被處置，需按決定作出當日的上海黃金交易所金價進行賠償。此外，賠償範圍還應涵蓋30年來的利息、5萬元保證金、11天人身自由受損的損害賠償，以及消除影響、恢復名譽。

蓋州市公安局25日態度轉向，主動致電律師商討賠償。律師強調，這是一場跨越30年的公正追求，目標是讓當事人獲得法定的公正賠償，為這樁陳年舊案畫下句點。

▼30年前大陸警方查扣金飾明細，當事人有留下證據，多次討回未果。（圖／翻攝 ）