關鍵3秒護川普！特勤局當肉盾聽槍聲不能逃　CAT精銳嚴苛條件曝

▲美國特勤局保護總統，只有短短嚴格的3秒反應時間，透過內圈人肉盾牌與外圍反突擊小組雙軌並行。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普再度遇到槍擊事件，WION報導，保護總統的特勤局只有短短嚴格的3秒反應時間，透過內圈「人肉盾牌」與外圍反突擊小組雙軌並行，在極短時間內完成保護行動。

關鍵3秒！內圈保護小組壓下生存本能 當肉盾護總統

當槍聲在華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton）響起的那瞬間，白宮記者晚宴現場瞬間陷入混亂，但對於特勤局探員來說，驚慌失措根本不在選項之內，他們的行動框架只有嚴格的3秒鐘，而這正是在威脅觸及VIP目標之前，將其制伏所需的時間。

人類生理機制會觸發「戰鬥或逃跑」反應，大多數人聽到槍響的第一反應都是拔腿就跑，但特勤局探員卻接受過強度極高的訓練，目的就是要強行壓制這種本能。當槍手艾倫（Cole Tomas Allen）開槍的那一刻，距離川普最近的探員沒有閃躲，而是奮不顧身衝上前，要用自己的身體為總統擋下所有射來的子彈。

宴會廳內當下的反應，堪稱近身保護的教科書等級示範，探員們立刻啟動「人肉盾牌」程序，用身體團團圍住川普，在他周圍形成一道360度築起的人牆。這道防護確保攻擊者無論從哪個角度開槍射擊，都無法看到或接觸到受保護對象。

▲特勤局人員緊急撤離總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

撤離過程中，探員們倚靠的不只是自己的身體。在安全監視畫面上，經常可以看到探員拎著看似普通公事包的物品，但實際上那是可快速展開的NIJ IIIA級防護盾，足以阻擋高速子彈。

把川普帶離舞台只是第一步，在應對槍案的時候，特勤局絕對不會走一般的出口。希爾頓飯店的撤離行動動用高度機密、事先完成安全管控的管制點及強化撤離通道，探員們幾乎是用拖的方式把總統帶過這些安全走廊，以極快速度衝向外頭待命的重裝甲車隊。

外圍進攻！反突擊小組壓倒性火力 遴選超嚴苛

當內環保護小組全力專注於確保川普生還的同時，外環維安圈的美國特勤局反突擊小組（Counter Assault Team，簡稱CAT）也同步啟動。事發當下，CAT探員攜帶重型武器朝槍聲方向推進，用壓倒性火力制伏攻擊者。

CAT是特勤局旗下的專責戰術單位，平時為總統保護處提供全天候、全球部署的戰術支援；依據命令，CAT也會為指定的受保護對象、場地及國家特別維安事件提供戰術支援。

根據華盛頓郵報2014年的報導，這些人的任務並非突襲營救總統，而是與敵方火力交戰，配備威力強大的SR-16卡賓槍，為總統撤離爭取時間。只有極少數人能夠通過選拔當上CAT小組成員，申請者除了要在特勤局擁有多年經驗，申請流程也極為嚴苛，必須要完成為期1周的課程，再接受6周專業訓練，其中許多人中途退出。

在各項要求中，申請人必須具備出色的體能，例如要在約9分鐘之內跑完1.5英里（約2.4公里）、穿著45磅重（約20.4公斤）的負重背心完成3次引體向上。

除了超強體能，這些人必須擁有敏銳思維，精通重型武器操作。他們必須通過專門設計用來干擾射擊精準度的壓力測試，例如全力衝刺之後再拿槍射擊目標，或者連續擺盪50磅重（約22.6公斤）的壺鈴數十次之後，放下壺鈴立即射擊。CAT部門幾乎完全由男性組成。前探員邦吉諾（Dan Bongino）透露，大約只有10%的人能夠成功錄取。