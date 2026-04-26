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文化路車道縮減、降速30km引議　南投市公所：推動建置實體人行道

▲南投市公所推動文化路建置人行道、劃設新式標線。（圖／南投市公所提供，下同）

▲南投市公所推動文化路建置人行道、劃設新式標線。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市文化路近期進行標線重劃及速限調整，引發地方民眾高度關注與討論；南投市公所指出，此次調整是為即將啟動的「文化路實體人行道建置工程」進行先期準備，目標在於建構校園周邊安全通學廊道、將路權還給行人，提供南投國中及漳和國小師生一條安全無虞的上下學道路。

南投市長張嘉哲表示，文化路為市區重要生活樞紐，但因長期缺乏實體人行道，導致學童必須與車爭道，安全隱憂長期讓家長與校方擔憂；市公所因此參考交通部最新修訂之標誌標線劃設規範，導入「交通寧靜區」概念，透過縮減車道寬度產生視覺壓迫感，以降低行車速度。

▲「守護孩子安全」推動文化路建制人行道，南投市比照新式標線。（圖／南投市公所提供）

針對市民關心的車道變窄及速限降至30公里，市公所解釋此乃遵循中央政府推動「校園周邊交通寧靜區」的全國統一標準，依據內政部與交通部之規範，凡列入通學路徑之校園周邊道路，應設置標誌標線引導車速降至30公里，以確保在學童密集的區域，降低碰撞發生率及傷亡程度。

▲「守護孩子安全」推動文化路建制人行道，南投市比照新式標線。（圖／南投市公所提供）

▲「守護孩子安全」推動文化路建制人行道，南投市比照新式標線。（圖／南投市公所提供）

市公所指出，國內外交通研究亦顯示，正確的標線規劃與速度管理能有效降低車禍肇事率及傷亡嚴重度，雖在施工與適應過渡期會造成用路人些許不便，但為守護市民與學童的生命安全、城市發展邁向人本交通的必要作為；以公路局過去於中興新村中正路辦理之改善工程為例，初期雖引發正反意見討論，但實施後對於降低事故、整頓路肩亂象具有顯著成效（https://thbu2.thb.gov.tw/cp.aspx?n=4429）。

漳和國小校長張鈴采表示，校方與家長皆高度期待實體人行道的完工，給予孩子最實質的保護；南投國中校長劉松彥校長亦指出，文化路是學生通勤必經之路，透過標線先行劃設，能提早導引用路人習慣新的行車模式，強化駕駛人對行人路權的重視與注意力。

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