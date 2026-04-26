學術交流！　東亞行政法研討會聚焦永續與法制

▲東亞行政法國際研討會於台中金典酒店舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

由東亞行政法學會攜手台、日、韓三國行政法學會共同主辦的「第十六屆東亞行政法國際研討會」，日前於台中金典酒店登場，吸引逾180位跨國學者專家齊聚一堂，聚焦「氣候訴訟」與「行政計畫」兩大關鍵議題，從法制面回應氣候變遷與國家治理挑戰，現場學術交流熱絡。

開幕式上，台灣行政法學會陳春生理事長指出，東亞行政法學會長期扮演區域法制發展的重要引領角色；環境部謝燕儒政次則說明台灣推動溫室氣體減量的政策與法制成果。台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席致詞，除歡迎國際學者來訪，也介紹台中在抗暖化政策、巨蛋建設及捷運路網上的進展，展現學術與地方治理結合的成果。

隨著氣候變遷議題升溫，「氣候訴訟」逐漸成為焦點。會中指出，台灣、日本與韓國近年均出現由公民或非政府組織提起的相關訴訟，要求政府與企業對減碳責任提出回應。紀和均、金泰昊及島村健分別從三國法制角度切入，探討法院如何面對「消極減碳」或「擴大排放」政策的法律挑戰，凸顯公民在氣候治理中的角色日益重要。

在「行政計畫」議題上，林明鏘、西田信介與房東熙深入剖析三國制度，認為應強化行政計畫的程序正義，引入更明確的規範機制，並讓多元意見在規劃初期即能參與，以降低後續爭議與違法風險；同時也提出結合人工智慧技術，提升決策品質與效率的可能性。

閉幕式由詹富智致詞，分享校方在AI領域的發展成果，展現科技對法制實務的輔助潛力。本多龍夫與李元雨也分別發表感言，肯定本次會議促進三國學術交流與合作。會中宣布，第十七屆東亞行政法國際研討會將由日本主辦，邀請各國學者兩年後再度相聚，持續深化東亞行政法領域的對話與發展。

▲與會學者專心聆聽議題分享，現場氣氛熱絡。（圖／記者游瓊華翻攝）