桃園市親子館兒童發展篩檢開跑　守護寶貝成長黃金期

▲桃園市親子館兒童發展篩檢開跑。（圖／婦幼局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市婦幼局26日於「龍寶貝親子館」辦理首場兒童發展篩檢服務，邀請桃園市診所協會理事長、明欣診所院長，同時也是幼兒專責醫師陳銘真醫師帶領專業團隊至現場提供幼童發展篩檢評估及家長諮詢，分享正確的衛教觀念。

婦幼局表示，首場次提供17名幼童兒童發展篩檢評估，活動反應熱烈，婦幼局後續將持續開辦其他親子館進行兒童發展篩檢活動，提供家長就近及便利性。

婦幼局杜慈容局長表示，守護兒童健康是市政發展的重要核心，0 到 6 歲是兒童發展的黃金關鍵期，為了落實「早發現、早療育」的理念，婦幼局連結醫療、療育與社福等跨專業資源，藉由幼兒專責醫師主動出擊、深入社區、貼近民眾，醫師整合政府提供的各項幼兒疾病預防與健康促進服務，提供桃園幼兒更多樣性的健康服務，誠摯邀請家長帶著家中寶貝踴躍參與，一起守護孩子的健康未來。

兒童發展篩檢服務，除了各親子館舉辦的篩檢活動外，家長亦可攜帶「健保卡」與「兒童健康手冊」，前往本市96家合約醫療院所進行篩檢，讓專業守護不間斷。相關資訊可至「桃園育兒資源網＞早療平台＞早期療育相關單位＞兒童發展篩檢醫療院所」查詢。