　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

最美山海守護之旅！「綠島生態漫遊」古道、護蟹淨灘再享回饋

▲▼「過山古道尋寶趣」活動今年特別強調「森林療癒」，專業解說員帶領認識適應海島氣候的獨特植被，在微觀自然中找回內心的平靜。（圖／東管處提供，下同）

▲「過山古道尋寶趣」活動今年特別強調「森林療癒」，專業解說員帶領認識適應海島氣候的獨特植被，在微觀自然中找回內心的平靜。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

綠島的魅力不應只有潛水，今年 5 月起綠島將呈現最溫柔的綠色力量！由東部海岸風景區管理處策劃的「綠島生態慢旅系列活動」將於 今年5月1日至10月31日正式登場，本次系列活動精選了三場分屬不同生態領域的深度體驗：「過山古道尋寶趣」、「蟹蟹你的愛」護蟹行動與「環境淨灘」，邀請旅人在體驗森林療癒與原生植被導覽的同時，親手為這片土地種下永續的種子。

▲▼「過山古道尋寶趣」活動今年特別強調「森林療癒」，專業解說員帶領認識適應海島氣候的獨特植被，在微觀自然中找回內心的平靜。（圖／東管處提供，下同）

過山古道保留了島上最原始的林相。今年活動特別強調「森林療癒」，引導旅人在靜謐中開啟五感，嗅聞泥土芬多精與原生植物散發的天然香氣。專業解說員將帶領您認識適應海島氣候的獨特植被，在微觀自然中找回內心的平靜。

▲▼「過山古道尋寶趣」活動今年特別強調「森林療癒」，專業解說員帶領認識適應海島氣候的獨特植被，在微觀自然中找回內心的平靜。（圖／東管處提供，下同）

▲▼「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」活動，邀請大家一同來當護蟹俠客，護送陸蟹媽媽安全過馬路。

為了落實環境永續與地方共好，該導覽服務基於「使用者付費原則」實施收費計畫，所得費用將回饋於古道環境維護。並與雄獅旅行社、崑合碩旅行社合作推廣，更擴大串聯島內多家知名餐廳、冷飲店及住宿，建構深度旅遊生態系。

▲▼「過山古道尋寶趣」活動今年特別強調「森林療癒」，專業解說員帶領認識適應海島氣候的獨特植被，在微觀自然中找回內心的平靜。（圖／東管處提供，下同）

導覽時段（平日）： 每日 08:30 / 15:30（兩場次），兩人即可成團。
收費與回饋： 全票（成人）： 150 元。參與者將獲贈 50 元消費回饋券，可直接於綠島特約人氣店家、冷飲店或參與計畫之住宿折抵使用。
優待票（7-12歲）： 50 元（不另發放回饋券）。幼童（6歲以下）： 免費參加。

▲▼「過山古道尋寶趣」活動今年特別強調「森林療癒」，專業解說員帶領認識適應海島氣候的獨特植被，在微觀自然中找回內心的平靜。（圖／東管處提供，下同）

▲▼淨灘活動鼓勵旅人在慢行過程中，前往指定海岸動手清垃圾，還給大海與生物一片純淨的沙灘，親身實踐「無痕旅遊」的環保價值。

綠島地區每年5月至10月是奧氏後相手蟹的繁殖季節也是綠島旅遊旺季，這些陸蟹平時棲息於陸地海岸林中，但在繁殖期間母蟹需趕往海邊完成產卵的使命。東管處呼籲來訪綠島遊客及在地民眾於島上行車減速慢行，讓路給螃蟹媽媽，以避免路殺事件發生，並安排每月1場次的「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」活動，邀請大家一同來當護蟹俠客，用您的手掌心護送陸蟹媽媽安全過馬路，將您的愛心留在綠島。

▲▼「過山古道尋寶趣」活動今年特別強調「森林療癒」，專業解說員帶領認識適應海島氣候的獨特植被，在微觀自然中找回內心的平靜。（圖／東管處提供，下同）

將旅遊轉化為守護的力量，鼓勵旅人在慢行綠島的過程中，前往指定海岸動手清垃圾，還給大海與生物一片純淨的沙灘，親身實踐「無痕旅遊」的環保價值。

各項活動辦理時間及集合地點等訊息如下：
1.「綠島過山古道尋寶趣」：5月1日起至10月底開始接受預約，活動時間每週
一至五(08:30)、(15:30)，2人成團
2.「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」：6月12日、7月13日、8月12日、9月
10日共4場。集合地點在環島公路龜灣路段，集合時間為18:00。

3.「淨灘活動」：即日起至10月底，可至東管處綠島遊客中心索取淨灘用
品，上該處官網或電話預約。
4. 有關最新活動訊息、預約報名方式等資訊，請撥打預約專線：089-672026洽詢。

相關資訊並可於東管處官網(www.eastcoast-nsa.gov.tw) 及 FaceBook「綠島過山古道尋寶趣」粉絲專頁查詢。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／00981A翻黑！　成交量百萬張
40歲開始「飄老人味」5部位最濃！醫搖頭：只用水沖不掉
王俐人是名校學霸！曾任莊敬高職英文老師　網驚：為扛債豁出去
AI文為何一眼就能看出？盤點超明顯破綻
TEL慘了！捲台積電內鬼賠1億　中國高層爆與競爭對手有關
把握春陽！　下波鋒面「雨擴全台」
蘇一峰控「賴清德曾要求看電腦斷層」　醫還原實情打臉：要感謝賴
晚宴槍響全場驚慌！只有他穩坐「狂嗑沙拉」　超淡定畫面瘋傳
一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

走進失智者的世界！門諾VR沉浸式體驗　照顧者重新找到前行力量

最美山海守護之旅！「綠島生態漫遊」古道、護蟹淨灘再享回饋

軍職主計轉戰醫院主管！　五五就業助攻中高齡重返職場

買西瓜別當儍瓜！鳳林警教買在地好西瓜　成立「瓜農群組」護瓜

長榮中學奪台南科展團體第一　探究實作力全面開花

引領青年突破瓶頸　竹市「風城名人講堂」邀林暄穎分享

竹市「銀養饗宴」報名開跑　共創高齡友善飲食新生活

捷運三鶯線初勘過關！離通車僅剩最後一哩路　5月報交通部履勘拼今年中通車

桃園市親子館兒童發展篩檢開跑　守護寶貝成長黃金期

台灣燈會清潔工爆欠薪　網訴：信任政府媒合卻拿不到薪水還要「自己打電話」

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

桃園女駕駛地下道前左偏撞對向車！氣囊全爆...2車8人驚嚇輕傷

走進失智者的世界！門諾VR沉浸式體驗　照顧者重新找到前行力量

最美山海守護之旅！「綠島生態漫遊」古道、護蟹淨灘再享回饋

軍職主計轉戰醫院主管！　五五就業助攻中高齡重返職場

買西瓜別當儍瓜！鳳林警教買在地好西瓜　成立「瓜農群組」護瓜

長榮中學奪台南科展團體第一　探究實作力全面開花

引領青年突破瓶頸　竹市「風城名人講堂」邀林暄穎分享

竹市「銀養饗宴」報名開跑　共創高齡友善飲食新生活

捷運三鶯線初勘過關！離通車僅剩最後一哩路　5月報交通部履勘拼今年中通車

桃園市親子館兒童發展篩檢開跑　守護寶貝成長黃金期

台灣燈會清潔工爆欠薪　網訴：信任政府媒合卻拿不到薪水還要「自己打電話」

F1邁阿密站重啟前瞻　各隊焦點與排名關鍵一次看

三人NewJeans回歸倒數？　ADOR回應丹麥目擊消息

快訊／普發1萬剩4天！25萬人未領　3萬人入帳失敗

關鍵3秒護川普！特勤局當肉盾聽槍聲不能逃　CAT精銳嚴苛條件曝

陳漢典演到一半突下台「點名女民眾互動」　一看竟是愛妻Lulu！

台積電飆天價！10檔主動式含積ETF陷震盪　00981A百萬張成交翻黑

2859克金飾遭扣「蒙冤」30年　警主動和解當事人已76歲

台灣國產「油電HONDA CR-V賣進口價」比RAV4還貴！4款售價車型流出

氣喘發作吸完整瓶藥仍無效昏迷　醫插管救命：勿自行停用類固醇

邊佑錫認了「IU就是理想結婚對象」：對她一片忠心

【洗澡一臉得意】台鐵區間車廂淹水 開門驚見裸男淋浴

地方熱門新聞

台灣燈會清潔員爆欠薪 　網訴政府外包監督缺失

疑毒品糾紛　台中男開槍傷人被逮

百年羅漢松倒伏重生長凳台南山上水道案例引發跨域取經

桃園市親子館兒童發展篩檢　開跑

學術交流！　東亞行政法研討會聚焦永續與法制

捷運三鶯線初勘過關剩最後一哩路

統測嘉義考區今日結束　計有3件攜帶手機违規案件

世界地球日行動！妙法寺種2000棵樹

元長鄉親日！　健走推廣運動亦推廣誠實納稅

金酒廈門年度預算遭議會全數刪除

南投市公所推動文化路建置實體人行道　還學童安全

復古遊戲回歸！南紡「晴天好市集」熱鬧登場親子玩翻懷舊時光

鳶尾花海綻放百年梯田　石門嵩山變身最美農遊秘境

軍職主計轉戰醫院主管！五五就業助攻中高齡重返職場

更多熱門

相關新聞

二汪游泳累壞　睡到漂走都沒發現

二汪游泳累壞　睡到漂走都沒發現

住在恆春的臘腸犬Umi跟Gu最近跟媽咪去綠島玩，兩隻狗狗游完泳後體力歸零，懶洋洋地躺在主人特地買給他們的充氣小船上呼呼大睡，兩隻舒服到在水池裡越漂越遠，連跟媽咪拉開一大段距離了都沒發現。

京站「女王媽咪！愛你愛到心坎禮」最高回饋17.5%　全館滿4千送2百、首四日再加碼5000送200

京站「女王媽咪！愛你愛到心坎禮」最高回饋17.5%　全館滿4千送2百、首四日再加碼5000送200

台東縣議員遭檢舉涉貪　檢調上午赴綠島約談到案

台東縣議員遭檢舉涉貪　檢調上午赴綠島約談到案

宏匯廣場最強母親節比週年慶還狂

宏匯廣場最強母親節比週年慶還狂

大江購物中心三大神器　搶攻母親節市場

大江購物中心三大神器　搶攻母親節市場

關鍵字：

綠島山海守護之旅古道療癒護蟹淨灘回饋

讀者迴響

熱門新聞

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

王俐人SWAG大戰AV女優

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

代言爭議！李多慧慘吞633萬官司

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

老房自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

正妹警剛報到　就被「2線3星警官」盯上

即／台南爆「母子3屍」！3人躺一起屍僵　一旁放農藥瓶

王俐人20年前「一絲不掛」拍全裸廣告！試鏡內幕曝光

AV女優無預警宣布「影片全部下架」

ONE OK ROCK大巨蛋萬人齊跳　居民崩潰怒了

台灣第5人！李灝宇大聯盟首轟

王俐人背債轉戰直播求生

更多

最夯影音

更多
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢
林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面