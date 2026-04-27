最美山海守護之旅！「綠島生態漫遊」古道、護蟹淨灘再享回饋

▲「過山古道尋寶趣」活動今年特別強調「森林療癒」，專業解說員帶領認識適應海島氣候的獨特植被，在微觀自然中找回內心的平靜。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

綠島的魅力不應只有潛水，今年 5 月起綠島將呈現最溫柔的綠色力量！由東部海岸風景區管理處策劃的「綠島生態慢旅系列活動」將於 今年5月1日至10月31日正式登場，本次系列活動精選了三場分屬不同生態領域的深度體驗：「過山古道尋寶趣」、「蟹蟹你的愛」護蟹行動與「環境淨灘」，邀請旅人在體驗森林療癒與原生植被導覽的同時，親手為這片土地種下永續的種子。

過山古道保留了島上最原始的林相。今年活動特別強調「森林療癒」，引導旅人在靜謐中開啟五感，嗅聞泥土芬多精與原生植物散發的天然香氣。專業解說員將帶領您認識適應海島氣候的獨特植被，在微觀自然中找回內心的平靜。

▲▼「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」活動，邀請大家一同來當護蟹俠客，護送陸蟹媽媽安全過馬路。

為了落實環境永續與地方共好，該導覽服務基於「使用者付費原則」實施收費計畫，所得費用將回饋於古道環境維護。並與雄獅旅行社、崑合碩旅行社合作推廣，更擴大串聯島內多家知名餐廳、冷飲店及住宿，建構深度旅遊生態系。

導覽時段（平日）： 每日 08:30 / 15:30（兩場次），兩人即可成團。

收費與回饋： 全票（成人）： 150 元。參與者將獲贈 50 元消費回饋券，可直接於綠島特約人氣店家、冷飲店或參與計畫之住宿折抵使用。

優待票（7-12歲）： 50 元（不另發放回饋券）。幼童（6歲以下）： 免費參加。

▲▼淨灘活動鼓勵旅人在慢行過程中，前往指定海岸動手清垃圾，還給大海與生物一片純淨的沙灘，親身實踐「無痕旅遊」的環保價值。

綠島地區每年5月至10月是奧氏後相手蟹的繁殖季節也是綠島旅遊旺季，這些陸蟹平時棲息於陸地海岸林中，但在繁殖期間母蟹需趕往海邊完成產卵的使命。東管處呼籲來訪綠島遊客及在地民眾於島上行車減速慢行，讓路給螃蟹媽媽，以避免路殺事件發生，並安排每月1場次的「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」活動，邀請大家一同來當護蟹俠客，用您的手掌心護送陸蟹媽媽安全過馬路，將您的愛心留在綠島。

將旅遊轉化為守護的力量，鼓勵旅人在慢行綠島的過程中，前往指定海岸動手清垃圾，還給大海與生物一片純淨的沙灘，親身實踐「無痕旅遊」的環保價值。

各項活動辦理時間及集合地點等訊息如下：

1.「綠島過山古道尋寶趣」：5月1日起至10月底開始接受預約，活動時間每週

一至五(08:30)、(15:30)，2人成團

2.「蟹蟹您的愛~護蟹俠客行」：6月12日、7月13日、8月12日、9月

10日共4場。集合地點在環島公路龜灣路段，集合時間為18:00。

3.「淨灘活動」：即日起至10月底，可至東管處綠島遊客中心索取淨灘用

品，上該處官網或電話預約。

4. 有關最新活動訊息、預約報名方式等資訊，請撥打預約專線：089-672026洽詢。

相關資訊並可於東管處官網(www.eastcoast-nsa.gov.tw) 及 FaceBook「綠島過山古道尋寶趣」粉絲專頁查詢。

