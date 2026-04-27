長榮中學奪台南科展團體第一　探究實作力全面開花

▲台南市長榮中學國中部榮獲台南市科展團體第一，展現整體科學實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長榮中學國中部在「2026台南市第66屆公私立國民中小學科學展覽會」中表現亮眼，一舉拿下學校團體成績第一名，展現長期深耕探究與實作課程的成果，也凸顯學校在科學教育上的整體實力。

在各科競賽中，生物科表現尤為突出。國二1班林佑宸、陳奕安、陳妤綺組成研究團隊，以「紅扁蜷」為主題進行長期觀察與實驗，榮獲第二名佳績。團隊從國一即展開研究，歷時一年半，從資料蒐集、實驗設計到數據分析，逐步建立完整架構，呈現穩定且扎實的探究能力。

回顧研究歷程，學生坦言並非一路順遂。林佑宸表示，實驗過程中常遇瓶頸，「有時結果不如預期，會卡住不知道怎麼做，但老師總能在關鍵時刻給我們方向。」他也指出，團隊分工與彼此提醒，是讓研究持續推進的重要力量。

陳奕安則分享，實驗過程多次需要重來，數據也曾出現不穩定情況，但透過團隊討論與修正，一步步克服困難，「大家願意提出問題，也願意接受建議，讓每次練習都比上一次更好。」

陳妤綺從觀察經驗談起，指出紅扁蜷不同於一般螺類的特性，引發研究動機。她回憶，團隊曾因水質變化影響實驗狀態而反覆調整方法，「我們常蹲在水族缸前觀察牠們活動與產卵，慢慢找出規律。」這段從陌生到熟悉的過程，讓她印象深刻，也累積寶貴經驗。

在成果發表方面，學生同樣歷經挑戰。陳妤綺坦言，一開始上台報告緊張到忘詞，但透過反覆練習與彼此提醒，最終能在短時間內清楚表達重點，展現自信與條理。

本研究由卓猛暉與黃怡倩兩位教師指導。教師表示，學生在長時間投入與反覆修正中，展現耐心、合作與持續精進的態度，這正是探究學習最核心的價值。

校長許德勝指出，此次獲得團體第一，不僅是競賽成績的肯定，更是學校科學教育長期累積的成果。透過系統化課程，引導學生從生活出發進行觀察與提問，讓學習從課本走向實作，培養解決問題的能力。未來也將持續深化探究教學，讓學生在真實情境中培養思辨力與行動力。