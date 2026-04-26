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新北鳶尾花海綻放百年梯田　石門嵩山變身最美農遊秘境

▲新北鳶尾花海綻放百年梯田 石門嵩山變身春日最美農遊秘境。（圖／新北市農業局提供）

▲嵩山社區鳶尾花盛開季節，百年梯田與層層綻放的鳶尾花交織出迷人景緻。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局持續推動農村再生與社區環境優化，近期協助石門區嵩山社區完成梯田環境改善工程，透過整體景觀營造與設施整修，讓百年梯田風貌再升級。工程亮點包含搬運道整修、社區意象牆面設置及養鴨池營造，不僅改善農作與生活動線，也強化社區整體景觀辨識度，打造兼具生產、生活與生態價值的農村環境，也讓嵩山社區成為北海岸深具地方特色的農遊據點。

石門嵩山社區擁有超過百年歷史的石砌梯田，是北海岸極具代表性的農村文化景觀。早年先民運用在地火山岩，以傳統「乾砌工法」堆疊而成，形成層層疊疊的梯田地貌，不僅穩固耐用，也展現獨特的農業智慧與文化底蘊。近年社區積極推動農村再生，復耕梯田並導入友善耕作，發展「黑米」等特色農產，加上春季鳶尾花盛開，吸引大量遊客造訪，已成為北海岸重要的農遊據點。

▲新北鳶尾花海綻放百年梯田 石門嵩山變身春日最美農遊秘境。（圖／新北市農業局提供）

▲結合在地文化意象設置牆面，展現社區故事與農村特色。

農業局指出，此次梯田環境改善工程秉持「順應地形、融入自然」為原則，透過搬運道整修大幅優化農事效率與安全性，並結合在地文化意象設置牆面，展現社區故事與農村特色；同時規劃養鴨池等生態設施，營造多元棲地環境，提升整體景觀與生態價值。

未來也將持續結合農村再生計畫與社區環境改善，並透過與產業發展雙軌並進，讓嵩山社區不僅保留傳統農村風貌，更成為兼具觀光、教育與永續發展的農村典範。目前正值嵩山社區鳶尾花盛開季節，百年梯田與層層綻放的鳶尾花交織出迷人景致，新北市農業局也推薦民眾安排一趟石門一日遊，親自走訪欣賞這片繽紛花海，感受花海帶來的春日氛圍。

農業局長諶錫輝表示，目前新北市共有20個農村再生社區，市府從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，期盼藉由完善農村基礎設施與推廣農遊體驗讓民眾更加深入了解農村社區，攜手打造全方位永續「農業健康市/式」。

▲新北鳶尾花海綻放百年梯田 石門嵩山變身春日最美農遊秘境。（圖／新北市農業局提供）

▲搬運道整修提升農事效率與安全性。

▲新北鳶尾花海綻放百年梯田 石門嵩山變身春日最美農遊秘境。（圖／新北市農業局提供）

▲營造多元棲地環境，建置養鴨池。

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新北市石門區嵩山社區梯田鳶尾花

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