疑毒品糾紛！台中槍手法院旁射男子肚　3小時內住處被逮

記者白珈陽／台中報導

台中市西區台中地方法院後方今天（26日）發生槍擊事件，林姓男子在車內遭到張姓友人開槍射擊，腹部中彈，經送醫治療沒有生命危險，檢警在案發3個小時內迅速在張男住處將其逮獲，並起獲1把手槍，警方初查雙方疑為毒品買賣糾紛，全案依槍砲、殺人未遂等罪嫌偵辦，預計明日（27日）移送台中地檢署。

▲警方逮獲張姓男子，警詢後將依槍砲、殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方調查，張男（46歲）今天下午2時30分於四維街、府後街口，進入林男（27歲）車內，雙方對談不久後，張男在車內朝林男腹部射擊1槍，隨後徒步逃逸；林男中彈後逃向附近咖啡廳騎樓，向民眾求救，警消獲報到場協助送往中國醫搶救，無生命危險。

檢警迅速鎖定張男身份，於下午5時20分在其住處將他查獲，張男沒有反抗，乖乖就範，警方並於現場搜到作案手槍1把；專案小組初步查出，張、林為舊識，疑因毒品買賣糾紛發生衝突，詳細案發原因及經過仍在釐清。

台中市警局強調，對於槍擊暴力犯罪採取零容忍政策，將持續加強巡邏及偵查，確保台中市治安穩定，並為市民創造更加安全的生活環境。警方將全力追查案件的上游來源，依法嚴懲涉案的所有相關人員。

▲林男逃向附近騎樓向民眾求救，警消到場協助送醫。（圖／民眾提供）