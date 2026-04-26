　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

疑毒品糾紛！台中槍手法院旁射男子肚　3小時內住處被逮

記者白珈陽／台中報導

台中市西區台中地方法院後方今天（26日）發生槍擊事件，林姓男子在車內遭到張姓友人開槍射擊，腹部中彈，經送醫治療沒有生命危險，檢警在案發3個小時內迅速在張男住處將其逮獲，並起獲1把手槍，警方初查雙方疑為毒品買賣糾紛，全案依槍砲、殺人未遂等罪嫌偵辦，預計明日（27日）移送台中地檢署。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方逮獲張姓男子，警詢後將依槍砲、殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，張男（46歲）今天下午2時30分於四維街、府後街口，進入林男（27歲）車內，雙方對談不久後，張男在車內朝林男腹部射擊1槍，隨後徒步逃逸；林男中彈後逃向附近咖啡廳騎樓，向民眾求救，警消獲報到場協助送往中國醫搶救，無生命危險。

檢警迅速鎖定張男身份，於下午5時20分在其住處將他查獲，張男沒有反抗，乖乖就範，警方並於現場搜到作案手槍1把；專案小組初步查出，張、林為舊識，疑因毒品買賣糾紛發生衝突，詳細案發原因及經過仍在釐清。

台中市警局強調，對於槍擊暴力犯罪採取零容忍政策，將持續加強巡邏及偵查，確保台中市治安穩定，並為市民創造更加安全的生活環境。警方將全力追查案件的上游來源，依法嚴懲涉案的所有相關人員。

▲▼台中地院後方傳槍響，1男倒地送醫。（圖／民眾提供）

▲林男逃向附近騎樓向民眾求救，警消到場協助送醫。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 0 9906 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
生涯首轟就是再見轟！　劉子杰成桃猿隊史第一人
台積電、宏碁大咖全來了！張清芳唱一半突收300萬捐款　女神身
人類極限被打破！肯亞好手跑出1:59:30　倫敦馬誕生「破2
「少吃多動」仍瘦不下來！醫師點出成功關鍵：運動非愈多愈好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疑毒品糾紛！台中槍手法院旁射男子肚　3小時內住處被逮

新北鳶尾花海綻放百年梯田　石門嵩山變身最美農遊秘境

百年羅漢松倒伏重生長凳　台南山上水道案例引發跨域取經

風之晴讓髮型師「愛回家」　再推百萬公益助學

文化路車道縮減、降速30km引議　南投市公所：推動建置實體人行道

復古遊戲回歸！南紡「晴天好市集」熱鬧登場　親子玩翻懷舊時光

南投新增排氣檢驗站　業者引先進智慧設備...前5天收益捐家扶

台南市第十六屆市長盃全國圍棋錦標賽千人對弈　台南中山新光三越熱鬧開幕

每年減碳量上看1萬公斤　溪頭自然教育園區獲贈10台公務電動機車

回收物價崩...埔里清潔隊堆成山　恒吉宮媽祖廟慨捐堆高機

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

北車隨機攻擊！3歲女童用餐遭「狠踹多腳」重摔　父心碎：他還在笑

恐怖畫面曝！北車男尾隨菲籍女童　踢倒猛踩多次…旁人抱走還想追

蔣萬安、沈伯洋今首度同框！　雙帥「0互動」一左一右伴蕭美琴參拜

惡男北車大廳踹菲律賓女童肚子！倒地還狂踩背　殺人未遂罪送辦

冷氣壞掉開車窗吹風！4台中男手癢掃射鋼珠　車窗打成蜘蛛網

疑毒品糾紛！台中槍手法院旁射男子肚　3小時內住處被逮

新北鳶尾花海綻放百年梯田　石門嵩山變身最美農遊秘境

百年羅漢松倒伏重生長凳　台南山上水道案例引發跨域取經

風之晴讓髮型師「愛回家」　再推百萬公益助學

文化路車道縮減、降速30km引議　南投市公所：推動建置實體人行道

復古遊戲回歸！南紡「晴天好市集」熱鬧登場　親子玩翻懷舊時光

南投新增排氣檢驗站　業者引先進智慧設備...前5天收益捐家扶

台南市第十六屆市長盃全國圍棋錦標賽千人對弈　台南中山新光三越熱鬧開幕

每年減碳量上看1萬公斤　溪頭自然教育園區獲贈10台公務電動機車

回收物價崩...埔里清潔隊堆成山　恒吉宮媽祖廟慨捐堆高機

陽明海運再守護藍鯨與藍天實踐環境永續　五度獲美國藍鑽石獎

台積電、宏碁大咖全來了！　張清芳唱一半突收300萬捐款　女神身份曝光

內埔分局組長休假運動「倒地無呼吸」！緊急送醫搶救

人類極限被打破！肯亞好手跑出1:59:30　倫敦馬誕生「破2第一人」

朱承洋兩天登板狂丟5分 　曾豪駒不失信任：我們相信他還是好的

白宮晚宴傳槍響！　高市早苗「關切川普安危」譴責暴力

「少吃多動」仍瘦不下來！醫師點出成功關鍵：運動非愈多愈好

疑毒品糾紛！台中槍手法院旁射男子肚　3小時內住處被逮

快訊／台鐵電力故障「瑞源－鹿野中斷」　3列自強號集電弓毀損

新北鳶尾花海綻放百年梯田　石門嵩山變身最美農遊秘境

韓國猛男秀脫了！ 　拉觀眾上台摸肌肌❤

地方熱門新聞

國際扶輪3502地區助力　打造桃園示範農場基地

花蓮分署空拍動產　3貨車1挖土機4/28來搶標

日本世界年度夫人先生台灣賽事

金酒廈門年度預算遭議會全數刪除

控檢舉達人害跨越雙黃線！他申訴成功掀論戰

百年羅漢松倒伏重生長凳台南山上水道案例引發跨域取經

上白礁萬人朝聖！王金平主祭百宮齊聚學甲香路綿延5公里

花蓮吉安桶裝瓦斯補助開跑　每戶最高646元

三千僧俗齊聚屏東　台灣佛教總會交接見證法脈傳承

四技二專入學測驗登場！嘉義區到考率破98%

戲棚開唱也在救命！南消結合歌仔戲推住警器防火觀念入心入戲

復古遊戲回歸！南紡「晴天好市集」熱鬧登場親子玩翻懷舊時光

台南安平開台天后宮迎媽祖回鑾遶境40餘頂神轎齊聚漁光島

市長夫人暖心探訪關廟修繕現場台南做工行善團職人為弱勢築希望家園

更多熱門

相關新聞

快訊／台中地院後方傳槍響！1男中彈送醫

快訊／台中地院後方傳槍響！1男中彈送醫

台中市西區府後街、台中地方法院後方今(26日)下午2時32分許傳出槍響，現場一名年約26歲的男性中槍，腹部有傷口，幸意識清楚，警方到場後立即協助將男子送往中國附醫治療，目前槍手逃逸中，警方正全力緝捕，詳細案情細節、動機尚待進一步釐清。

模範教師變槍手　目標是川普政府官員

模範教師變槍手　目標是川普政府官員

川普又遇襲　李在明發聲：譴責政治暴力！

川普又遇襲　李在明發聲：譴責政治暴力！

川普晚宴槍響　賴清德震驚關切：欣慰川普及與會者未受人身傷害

川普晚宴槍響　賴清德震驚關切：欣慰川普及與會者未受人身傷害

白宮槍手身分曝　31歲加州男子被捕

白宮槍手身分曝　31歲加州男子被捕

關鍵字：

台中槍擊毒品治安逮捕

讀者迴響

熱門新聞

王俐人「上空」任男優撫摸

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

川普宣布「取消停火談判」！

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

王俐人20年前「全裸寫真」曝！大UU只靠1物遮住

安宰賢被斷「這輩子妻無子」淚崩了

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

33歲YTR靠3檔ETF+金融股「月領7萬元」

王俐人SWAG大解放！首場戰積破紀錄「抖內數字曝光」

LINE宣布「1實用功能」要掰了！　倒數最後兩天

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大

開除總教練！紅襪接任人選出爐

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

更多

最夯影音

更多
北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑

北車大廳隨機攻擊3歲女童！　遭「狠踹多腳」重摔…父心碎：他還在笑
16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

16秒畫面曝光！　美軍空襲涉嫌運毒船...累積182死

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

大甲媽回鑾彰化「女控遭圍脖壓制」　警調證據曝真相：依法送辦

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

賴清德出訪行程受阻！　總統特使林佳龍突破封鎖抵達史瓦帝尼

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

石崇良批柯夜訪新光「不好的示範」！　已請醫院不要追究貼文者

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面