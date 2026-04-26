復古遊戲回歸！南紡「晴天好市集」熱鬧登場　親子玩翻懷舊時光

▲南紡「晴天好市集」登場，以復古遊戲為主題吸引親子參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府勞工局設立的「晴天創意築夢坊」（簡稱晴天坊）26日於南紡購物中心舉辦「晴天好市集－GAME START!復刻回藝」活動，以「復古遊戲」為主題，結合創意手作與親子互動，打造充滿懷舊氛圍的假日市集，吸引不少民眾前來共度溫馨時光。

活動現場規劃多元內容，包括免費DIY體驗、音樂表演及滿額贈活動，並設置「晴天柑仔店」與舞台遊戲挑戰，讓大小朋友在玩樂中找回童年記憶。開場由慢飛天使組成的「小樹苗樂團」帶來演出，以純真旋律揭開序幕；另邀請古箏演奏者宜蓓現場演繹流行金曲，展現跨界音樂魅力。

勞工局長王鑫基表示，本次市集集結22個攤位，除2家台南庇護工場「小品食光烘焙庇護工場」及「吉茂專業庇護工場」帶來手工糕點與客製印刷商品外，還有20個特色手作品牌參與，涵蓋皮革、拼布、編織、手工皂、植栽及文創療癒小物等多元類型，讓民眾一次體驗創意與溫度兼具的市集氛圍。

現場也推出復古遊戲主題DIY，如8bits拼豆吊飾、小精靈皮革吊飾等，讓民眾親手創作，重溫經典遊戲的樂趣。再加上盲盒戳戳樂等活動設計，讓整體市集充滿驚喜與互動感。

勞工局就業促進科長沈淑敏指出，晴天坊至今已輔導15個團體、365位身心障礙者、中高齡者、新住民及原住民投入手作創業，並透過市集設攤、據點寄賣及電商平台等方式協助拓展市場，同時提供專業培訓課程，提升就業能力與生活品質。

勞工局表示，即日起至4月30日開放「作品甄選」報名，歡迎有志投入手作創業的市民加入晴天坊行列，開創個人品牌舞台。此外，台南目前已輔導設立7家庇護工場，提供印刷、烘焙、農藝與餐飲等多元培訓，持續打造友善就業環境。