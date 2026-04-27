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走進失智者的世界！門諾VR沉浸式體驗　照顧者重新找到前行力量

▲▼「認識失智症－沉浸式VR體驗」課程，帶領學員以全新視角走進失智者的內心世界，重新理解「照顧」的意義。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲「認識失智症－沉浸式VR體驗」課程，帶領學員以全新視角走進失智者的內心世界，重新理解「照顧」的意義。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

〈原來，我看見的是你眼中的世界〉！如果二十年前就能接觸這樣的課程，或許那些曾經的爭執與無助，都能轉化為更多的理解與擁抱。雖然這份遲來的體悟，帶著一絲遺憾，也讓人看見了教育與科技結合所帶來的溫暖力量。
 
為提升大眾對失智症的理解與照顧能力，門諾壽豐失智照護聯合服務中心特地舉辦「認識失智症－沉浸式VR體驗」課程，邀集失智社區據點服務人員、失智症家屬、巷弄長照站及文化健康站照顧服務員與長照服務人員等，共64人參與。透過科技與教育的結合，帶領學員以全新視角走進失智者的內心世界，重新理解「照顧」的意義。

▲▼「認識失智症－沉浸式VR體驗」課程，帶領學員以全新視角走進失智者的內心世界，重新理解「照顧」的意義。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾壽豐失智照護聯合服務中心副主任曾雯婷表示，失智症不僅影響患者本身，也深刻牽動整個家庭與照顧網絡，但多數人往往難以真正理解患者的感受。此次課程透過VR沉浸式體驗，設計三段模擬影片，讓參與者親身感受失智者在日常生活中可能面臨的混亂、錯置與不安，進而學習更合適的溝通方式，包括耐心傾聽、使用簡單語言、肯定情緒及避免爭辯，將抽象的醫學知識轉化為實用的陪伴技巧。

▲▼「認識失智症－沉浸式VR體驗」課程，帶領學員以全新視角走進失智者的內心世界，重新理解「照顧」的意義。（圖／門諾醫院提供，下同）

戴上頭盔的那一刻，學員彷彿走進另一個世界：在「想回家的爸爸」中體會到迷失於街頭的徬徨，在「不洗澡的阿公」裡感受到視野墜落的不安，在「可怕的食物」前，看見熟悉飯菜竟變得扭曲陌生。這些不只是影像，而是失智症患者日復一日所承受的真實感受——而那些被視為「問題行為」的背後，其實是無法言說的恐懼與求助。

▲▼「認識失智症－沉浸式VR體驗」課程，帶領學員以全新視角走進失智者的內心世界，重新理解「照顧」的意義。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
不少參與者在體驗後紛紛回饋：「原來爸爸當時是這種感覺」、「現在我終於知道該怎麼跟媽媽溝通了。」透過VR的視角，他們第一次真正「看見」失智者的世界，也讓原本感到困惑甚至瀕臨情緒崩潰的照顧者，重新找到理解與前行的力量。

▲▼「認識失智症－沉浸式VR體驗」課程，帶領學員以全新視角走進失智者的內心世界，重新理解「照顧」的意義。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
門諾壽豐失智照護聯合服務中心護理師賴莉卉分享：「人們的恐懼往往來自不了解，但只要多一分理解，就能為彼此點亮一盞燈。」這些VR體驗不只是課程，更像是一座通往同理的橋樑，讓照顧者學習以耐心傾聽、用簡單語言與情緒的肯定取代爭辯，將醫學知識轉化為實際陪伴的能力。
 
門諾壽豐失智照護聯合服務中心期盼，未來能持續推動此類沉浸式學習，將「同理的勇氣」帶到更多社區角落，讓每一位照顧者都能在理解中找到力量，陪伴失智者走過迷霧，讓愛在更清晰的視野裡，不再迷失。
 

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