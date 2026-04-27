捷運三鶯線初勘過關！離通車僅剩最後一哩路　5月報交通部履勘拼今年中通車

▲三鶯線初勘過關。

圖、文／新北市政府捷運工程局

新北捷運三鶯線邁入通車最後一哩路！三鶯線穩定性測試列車妥善率達100％，高於標準值，進入初勘階段，新北市政府4/26完成三鶯線初勘作業，經16位專家學者謹慎現勘後提出改善建議，新北捷運工程局、新北捷運公司將立即進行調整，預計5月初報請交通部辦理履勘，如順利於5月進行履勘及取得交通部營運許可後，在確保營運安全無虞的前提下，全力朝今年中通車目標衝刺。

▲初勘委員檢視營運設施。

新北交通局長鍾鳴時表示，侯市長指示捷運三鶯線「確保安全無虞下」向前推進，4/26初勘作業由交通局成立委員會，共邀集16位學者專家擔任初勘委員，分為土建、機電及營運3組進行嚴格審查，交通部亦派員全程指導。

▲初勘模擬列車火災應變。

新北捷運公司表示，初勘審查採多元方式進行，涵蓋簡報詢答、文件檢視、現場設備檢視及模擬演練等，緊急狀況演練重點包含於LB08鶯歌車站至LB09陶瓷老街站間，列車發生「火災且失去動力」模擬情境，須進行人員疏散、列車拖救，依委員要求完成模擬演練。

▲模擬演練乘客疏散情形。

新北捷運局長李政安說明，初勘各分組及最終總結會議共提出「履勘前須改善事項」5項，「一般注意改善事項」17項，「後續建議改善事項」13項，新北捷運局及新北捷運公司將依初勘委員意見儘速改善，後續確認完成後盡快於5月初報請交通部辦理履勘，待履勘通過並取得營運許可後就能通車，爭取儘早通車服務市民。

▲三鶯線車站說明與檢查。

捷運局長李政安詳細說明，中運量捷運三鶯線，全長14.29公里，共設12座車站，串聯土城、三峽與鶯歌，起點頂埔站與板南線無縫轉乘，終點鶯桃福德站，通車後三鶯地區往返台北市通勤時間約能縮短20分鐘，更有效連結新北市美術館、鶯歌陶瓷老街及三峽老街等觀光地標，帶動區域觀光能量。

▲三鶯線初勘排除模擬事故。

交通局補充，配合三鶯線通車，已同步盤點各車站周邊交通措施，包括公車路線、YouBike站點、自行車停放間、臨停接送區、計程車招呼站及行人轉乘動線等，全線規劃新增YouBike共16站、807柱，設置臨時停車區38格、計程車招呼站18格位，並增設188 格自行車位及1,429格機車停車位，讓民眾不論步行、騎乘YouBike、機車轉乘、臨停接送或轉乘公車，都能更便利銜接捷運服務。

▲三鶯線初勘委員合影。

交通局進一步說明，三鶯線通車後將有36條市區公車及新巴士路線行經沿線12個車站；其中，新闢三鶯1線串聯LB08鶯歌車站、LB09陶瓷老街站、LB10國華站及台鐵鶯歌站，強化鶯歌地區尖峰聯外交通需求；三鶯2線串聯LB04橫溪站及LB07臺北大學站，補足捷運未直接服務區域的接駁功能；另增設「捷運鶯桃福德站－銘傳大學」跳蛙公車，串聯LB12鶯桃福德站和台鐵鳳鳴站，以及銘傳大學桃園校區，提供上、下午各2班次服務，進一步提升土城、三峽、鶯歌及桃園周邊地區公共運輸銜接品質。