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115統測落幕！嘉義考區這節課「全到」：3名考生手機鈴響違規

▲▼ 115學年度四技二專統測落幕 嘉義考區秩序良好、到考率穩定 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 115學年度四技二專統測落幕 嘉義考區秩序良好、到考率穩定 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

115學年度科技校院四技二專統一入學測驗於今（26）日下午5時40分圓滿結束。嘉義考區在考區辦公室與各試場工作人員的共同努力下，整體考試秩序良好，試務作業順利達成，為為期兩天的測驗劃下句點。

根據嘉義考區統計，今日共發生 3 件違規事件。違規樣態均為考生攜帶手機或智慧型手錶等通訊設備進入考場，或設備於考試期間發出聲響。考區辦公室表示，今日未發生夾帶舞弊或其他重大違規案件，相關違規紀錄將彙整後，依規定送請技專校院入學測驗中心進行後續審議與處置。

▲▼ 115學年度四技二專統測落幕 嘉義考區秩序良好、到考率穩定 。（圖／記者翁伊森翻攝）

在到考情形方面，今日各節次到考率維持穩定，其中第四節專業科目（二）到考率更達 100%。各節次詳細數據如下：

第一節（專業科目二）： 應考 1,658 人、缺考 128 人，到考率 92%。

第二節（數學）： 應考 2,285 人、缺考 133 人，到考率 94%。

第三節（專業科目一）： 應考 2,285 人、缺考 134 人，到考率 94%。

第四節（專業科目二）： 應考 9 人、無人缺考，到考率 100%。

▲▼ 115學年度四技二專統測落幕 嘉義考區秩序良好、到考率穩定 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義考區最後提醒考生，測驗結束後應留意入學測驗中心公告之標準答案與相關成績複查申請時程。校方也感謝所有家長與考生的配合，讓本次試務工作能在平穩的節奏中順利落幕。

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