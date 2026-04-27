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蘇一峰控「賴清德曾要求看電腦斷層」　醫還原實情打臉：要感謝賴

▲當事醫生回應蘇一峰。（圖／翻攝Threads）

▲當事醫生回應蘇一峰。（圖／翻攝Threads）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲遭爆深夜至醫院替黨部員工關心家屬，詢問病情，引起議論。醫生蘇一峰則貼出總統賴清德昔日赴醫院探望傷患的照片對比，指2023年賴清德要求醫護打開電腦斷層給他看，柯文哲至少是家屬找來的。對此，一位自稱當事醫生的網友留言還原事件經過，他也強調，那次還要感謝賴清德，當初患者無法移動到其他醫院，院長特別請賴清德幫忙處理，後來是跨院一起幫忙這位患者的。

柯文哲日前遭爆夜奔醫院看病歷爭議，醫生蘇一峰則在Threads貼出一張2023年9月24日「屏東惡火釀嚴重死傷，賴清德赴屏榮探視傷患，要求看電腦斷層片了解傷情」的照片對比。

蘇一峰表示，2023年賴清德到屏榮，要求醫護打開電腦斷層給他看，問題1，影像中看起來是一大堆官員一起看？病人的病情隱私不用管了？問題2，病人有同意他們看病情嗎？

蘇一峰質疑，問題3，一堆官員看治療醫療，醫護團隊壓力不大嗎？照片中的醫護看起來壓力山大。問題4，這一堆官員，（胸腔）電腦斷層你們看得懂嗎？

蘇一峰表示，柯文哲至少是家屬找來的，賴清德與大量官員跑來看電腦斷層？

對此，一位自稱當事醫生的網友則在貼文留言說明當時情況，「我是照片中的醫生，那是早上9點半的事情，那時候賴清德還是副總統去探望病人，患者就在後面的病室」。

該醫生表示，那次探望，病人在8點半就已經知道賴清德要探望他了，同時也跟患者告知說賴清德會想要知道他的病況，患者也同意。（順帶說，患者還拿了賴清德的慰問紅包）

該醫生說，這張照片上，賴清德跟衛生福利部高官基本上只是看了一個骨頭重建的電腦斷層。自己只是把重建骨頭的電腦斷層打開，也沒跟兩位解釋，他們看完說電腦斷層很精密，本院的儀器很好。

該醫生指出，這次還要感謝賴清德，當初患者無法移動到其他醫院，必須要請南部醫學中心整形外科醫生來支援，院長特別請賴清德幫忙處理，後來是跨院一起幫忙這位患者的。

該醫生強調，政治人物通常會事先告知探望時間，有些人當作困擾，但是他們院長就把這件事情提升上去，平常無法遇到的人，趁這種探望，把一些麻煩丟出去，請他幫忙處理。

該醫生說，在治療病人遇到困難（不管是醫療或是非醫療），政治人物的探望有時候是一種幫助。

最後，該醫生指出，院長+縣長+立委+記者+賴清德是一起來的，跟患者溝通及前置作業只有自己跟副護理長處理，所以告知患者同意與否，記者們跟院長本來就不知道，標題也只是他們的揣測。

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