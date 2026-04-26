台灣燈會清潔工爆欠薪　網訴：信任政府媒合卻拿不到薪水還要「自己打電話」

▲▼ 台灣燈會完美落幕，卻有清潔員上網反映領嘸錢批縣府：發包後就不理！。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2026 台灣燈會在嘉義縣風光落幕，創下超過千萬人次造訪的佳績。然而，在絢麗燈火背後，卻傳出基層勞工領不到血汗錢的憾事。近日有民眾在社群平台「嘉義綠豆二館」發文控訴，政府機關媒合以「外包單位」引薦至燈會從事清潔工作，至今已過清明時節，薪資卻遲遲未入帳，還要民眾自己打電話引發外界關注基層勞工權益保障問題。經查，燈會工作為縣府勞青處發動招募非就業中心。

「我們辛勤工作，維持了燈會的整潔，卻要在活動結束後卑微地討薪。」網友陳先生表示，他是經由政府就業文宣介紹，於燈會期間投入現場清潔維護工作。燈會結束當天，清潔公司主管曾允諾將於「清明節左右」發薪，但至今已逾一個多月，仍未領到任何薪資。

陳先生進一步指出，當他向原媒合單位（就業中心）反映時，得到的答覆卻是該職位屬於「外包廠商」，非縣府直接發薪，相關人員亦表示不清楚發放進度。更令勞工寒心的是，就業中心提供的外包公司主管電話，連日撥打均無人接聽或回覆，基層勞工陷入求告無門的窘境。

據了解，當時燈會徵才海報明確標榜由「嘉義縣政府」主辦，並在人力發展所盛大舉辦徵才活動，吸引眾多求職者共襄盛舉。如今發生欠薪爭議，勞工質疑：政府單位在發包後，是否就此「兩手一攤」，對外包廠商的履約與給薪義務失去監督責任？

針對此起勞資爭議，嘉義縣府勞資關係科表示會派員勞檢，強調「目前未收到正式申訴陳情」，要求民眾須主動提供單位名稱並撥打申訴專線。此舉被民眾質疑政府在掌握發包名單的情況下，為何不主動查核該特定承包商，反而要求受害勞工自力救濟？呼籲嘉義縣政府應主動介入調查。

為落實勞權保障，縣府提醒受影響的勞工朋友，若遇到薪資延宕或勞資糾紛，請務必循正式管道申訴。民眾可親自前往嘉義縣政府勞青處，或致電勞資權益申訴專線：（05）362-0123 分機 9108，提供詳細的雇主資訊與事證。