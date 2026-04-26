　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣燈會清潔工爆欠薪　網訴：信任政府媒合卻拿不到薪水還要「自己打電話」

▲▼ 政府媒合竟成欠薪幫兇？台灣燈會清潔員領嘸錢，痛批縣府：發包後就不理！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 台灣燈會完美落幕，卻有清潔員上網反映領嘸錢批縣府：發包後就不理！。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2026 台灣燈會在嘉義縣風光落幕，創下超過千萬人次造訪的佳績。然而，在絢麗燈火背後，卻傳出基層勞工領不到血汗錢的憾事。近日有民眾在社群平台「嘉義綠豆二館」發文控訴，政府機關媒合以「外包單位」引薦至燈會從事清潔工作，至今已過清明時節，薪資卻遲遲未入帳，還要民眾自己打電話引發外界關注基層勞工權益保障問題。經查，燈會工作為縣府勞青處發動招募非就業中心。

「我們辛勤工作，維持了燈會的整潔，卻要在活動結束後卑微地討薪。」網友陳先生表示，他是經由政府就業文宣介紹，於燈會期間投入現場清潔維護工作。燈會結束當天，清潔公司主管曾允諾將於「清明節左右」發薪，但至今已逾一個多月，仍未領到任何薪資。

陳先生進一步指出，當他向原媒合單位（就業中心）反映時，得到的答覆卻是該職位屬於「外包廠商」，非縣府直接發薪，相關人員亦表示不清楚發放進度。更令勞工寒心的是，就業中心提供的外包公司主管電話，連日撥打均無人接聽或回覆，基層勞工陷入求告無門的窘境。

據了解，當時燈會徵才海報明確標榜由「嘉義縣政府」主辦，並在人力發展所盛大舉辦徵才活動，吸引眾多求職者共襄盛舉。如今發生欠薪爭議，勞工質疑：政府單位在發包後，是否就此「兩手一攤」，對外包廠商的履約與給薪義務失去監督責任？

▲▼ 政府媒合竟成欠薪幫兇？台灣燈會清潔員領嘸錢，痛批縣府：發包後就不理！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

針對此起勞資爭議，嘉義縣府勞資關係科表示會派員勞檢，強調「目前未收到正式申訴陳情」，要求民眾須主動提供單位名稱並撥打申訴專線。此舉被民眾質疑政府在掌握發包名單的情況下，為何不主動查核該特定承包商，反而要求受害勞工自力救濟？呼籲嘉義縣政府應主動介入調查。

▲▼ 政府媒合竟成欠薪幫兇？台灣燈會清潔員領嘸錢，痛批縣府：發包後就不理！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為落實勞權保障，縣府提醒受影響的勞工朋友，若遇到薪資延宕或勞資糾紛，請務必循正式管道申訴。民眾可親自前往嘉義縣政府勞青處，或致電勞資權益申訴專線：（05）362-0123 分機 9108，提供詳細的雇主資訊與事證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 0 9906 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
白宮晚宴槍響大撤離！川普「踉蹌一跤」逃離影片曝
6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大甲媽回鑾安座被鬧場！男子當眾遭過肩摔壓制

桃園市親子館兒童發展篩檢開跑　守護寶貝成長黃金期

台灣燈會清潔工爆欠薪　網訴：信任政府媒合卻拿不到薪水還要「自己打電話」

學術交流！　東亞行政法研討會聚焦永續與法制

世界地球日行動！妙法寺種2000棵樹　打造共生森林

元長鄉親日！　健走推廣運動更推廣誠實納稅

115統測落幕！嘉義考區這節課「全到」：3名考生手機鈴響違規

疑毒品糾紛！台中槍手法院旁射男子肚　3小時內住處被逮

新北鳶尾花海綻放百年梯田　石門嵩山變身最美農遊秘境

百年羅漢松倒伏重生長凳　台南山上水道案例引發跨域取經

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

台鐵區間車廁所傳旅客洗澡「釀車廂積水」　鐵路警調監視器追查

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

桃園女駕駛地下道前左偏撞對向車！氣囊全爆...2車8人驚嚇輕傷

大甲媽回鑾安座被鬧場！男子當眾遭過肩摔壓制

桃園市親子館兒童發展篩檢開跑　守護寶貝成長黃金期

台灣燈會清潔工爆欠薪　網訴：信任政府媒合卻拿不到薪水還要「自己打電話」

學術交流！　東亞行政法研討會聚焦永續與法制

世界地球日行動！妙法寺種2000棵樹　打造共生森林

元長鄉親日！　健走推廣運動更推廣誠實納稅

115統測落幕！嘉義考區這節課「全到」：3名考生手機鈴響違規

疑毒品糾紛！台中槍手法院旁射男子肚　3小時內住處被逮

新北鳶尾花海綻放百年梯田　石門嵩山變身最美農遊秘境

百年羅漢松倒伏重生長凳　台南山上水道案例引發跨域取經

快訊／蘆洲凌晨大火！連棟鐵皮工廠全面燃燒「火光映紅夜空」

車邊撿到1350元！男子以為賺到　打開車門崩潰：17萬現金被偷光

鄭家純讚沈伯洋「福氣臉」長輩超愛！點名政壇4女將：人緣有優勢

白宮槍手衝川普而來！企圖一次殺高官　發言人：晚宴遭瘋子劫持

美周記／Aesop首推手部精華　歐舒丹沐浴油、迪奧玫瑰噴霧同步養膚

大甲媽回鑾安座被鬧場！男子當眾遭過肩摔壓制

微軟Xbox Game Pass降價成真　玩家恐付代價《決勝時刻》沒法玩

18歲患者罹大腸癌3期！醫籲高風險族群快檢查：早點發現能保命

smart「2款全新戰略電動車」首演！賓士設計團隊操刀搶中高端市場

財經達人接房屋稅單驚呆　「自住新家貴6倍」

卓文萱驚喜現身曹格演唱會!　合唱〈梁山伯與茱麗葉〉引回憶殺

地方熱門新聞

大甲媽回鑾安座醉男鬧場警過肩摔

台灣燈會清潔員爆欠薪 　網訴政府外包監督缺失

疑毒品糾紛　台中男開槍傷人被逮

百年羅漢松倒伏重生長凳台南山上水道案例引發跨域取經

桃園市親子館兒童發展篩檢　開跑

學術交流！　東亞行政法研討會聚焦永續與法制

世界地球日行動！妙法寺種2000棵樹

統測嘉義考區今日結束　計有3件攜帶手機违規案件

元長鄉親日！　健走推廣運動亦推廣誠實納稅

鳶尾花海綻放百年梯田　石門嵩山變身最美農遊秘境

復古遊戲回歸！南紡「晴天好市集」熱鬧登場親子玩翻懷舊時光

台南市第十六屆市長盃全國圍棋錦標賽千人對弈台南中山新光三越熱鬧開幕

金酒廈門年度預算遭議會全數刪除

全台首創！奇美醫院推「醫療AI職能護照」醫護AI能力可驗證

更多熱門

相關新聞

狂買名車拒繳勞健保　營造老董擺爛踢鐵板

狂買名車拒繳勞健保　營造老董擺爛踢鐵板

屏東一間營造公司坐擁賓士、特斯拉等百萬名車，卻長期積欠勞保、健保及勞退費用，行政執行署屏東分署介入後，書記官果斷扣押工程款，成功迫使業者現身清償，立即繳清33萬餘元欠款，保障勞工基本權益，展現公權力執行決心。

2家職業工會欠費黑名單曝光　勞保局暫拒給付

2家職業工會欠費黑名單曝光　勞保局暫拒給付

柯志恩喊將高雄打造成「反霸凌之都」

柯志恩喊將高雄打造成「反霸凌之都」

快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

關鍵字：

台灣燈會欠薪勞工權益嘉義縣府外包爭議薪資延遲

讀者迴響

熱門新聞

王俐人SWAG大戰AV女優

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

王俐人「上空」任男優撫摸

王俐人進入SWAG腿全開了　左胸疑露點網友全嗨

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

33歲YTR靠3檔ETF+金融股「月領7萬元」

手遊每月虧百萬倒閉、玩家開公司接手

嗑完地瓜「數值衝破200」她嚇壞！醫大推最穩血糖吃法曝

妹子變「超深邃雙眼皮」媽樂歪！醫一看卻搖頭了

老房自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

白宮晚宴槍響大撤離！川普踉蹌一跤影片曝

台積電、宏碁大咖全來了！　張清芳唱一半突收300萬捐款　女神身份曝光

更多

最夯影音

更多
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢
台鐵區間車廁所傳旅客洗澡「釀車廂積水」　鐵路警調監視器追查

台鐵區間車廁所傳旅客洗澡「釀車廂積水」　鐵路警調監視器追查

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面