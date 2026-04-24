《新竹生活》4月號出刊　聚焦人文、美感與科技

▲文化局推出四館舍實境解謎，從破關集章的遊戲，帶給市民另一種認識博物館的方式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市擁有深厚的歷史發展底蘊，是北臺灣歷史發展悠久的城市之一。近年來，市府團隊結合高科技產業聚落優勢，落實幸福宜居的施政方針，透過友善育兒、科學教育與青年發展等多面向策略，並導入深厚的美學養分，將創新思維融入城市文化脈絡，持續推動竹市成為育才、留才的魅力城市。文化局表示，《新竹生活》4月號以「孕育明日人才的進行式」為題，透過深入的城市觀察，展現竹市如何在厚實的文化沃土上，持續激盪出跨世代的傳承與創新。

新竹市長高虹安表示，竹市具備科技與人文共融的獨特體質，近年市府團隊透過館舍探訪、展覽策畫與深度活動體驗，持續為這座科技城注入人文關懷，並在市民日常中累積美感能量。為了進一步深化場館、藝文與各世代師生的連結，市府致力推動更美好的參訪體驗，積極整合各館舍及地方特色資源，推出「館館探索」實境解謎遊戲，期盼透過多媒介的文化轉譯，讓博物館的文化教育向下扎根，為市民與孩子營造更具深度與趣味的城市學習場域。

文化局表示，本期《新竹生活》深入探索城市中各種孕育人才的進行式。詳細介紹黑蝙蝠中隊文物陳列館推出的首部劇本殺活動，如何將歷史轉化為具有帶入感的劇情；此次專訪在新竹成長的插畫家羅寗，分享家鄉作為她作畫起點的感觸；並走進工程師雲集的金山面，在時空畫筆中尋找慢活的藝術；也探索AI影像分析與數位敘事時代下的女性臉孔。在傳統技藝傳承方面，向讀者介紹文化部認定的小木作匠師─莊傳興藝師的木藝人生，帶領讀者在漆藝微整形之處，仔細觀察小木作累積的文化厚度；從甫獲選的竹風好市集優選品牌中，望見職人熱情傳遞的風城新日常。此外，以竹市特派員掀起粉藍旋風的皮卡，也成為活化市政、玩轉城市形象的話題焦點，本期詳細介紹新一代市政萌主誕生和帶領竹市迎向國際的故事。

文化局說明，《新竹生活》雙月刊本期共發行4,500本，民眾可在竹市各藝文場館、市政府、文化局、圖書館群、新竹車站、主要飯店及台北、桃園、新竹、台中4處高鐵站等90餘處免費取得《新竹生活》；另也歡迎民眾利用手機平板電腦瀏覽月刊電子書，享受即時的閱讀體驗( https://reurl.cc/bdYZlX )。上述詳情請洽1999市民服務專線或撥打03-5314361文化局專線。