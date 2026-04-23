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金酒廈門公司年度預算遭全數刪除　副縣長盼重新審議

▲▼金門李養生議員。（圖／記者鄭逢時攝）

▲李養生議員要求廈門公司將現金存款全數匯回總公司。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會第八屆第7次定期會，今（23）日進入金門縣政府115年度總預算第二、三讀會，原先在分組審查通過的金酒廈門預算案，在李養生議員的提議下，由洪允典議長敲槌下確定遭全數刪除，引發議場一陣騷動。

金門縣政府115年度總預算，在本次定期會中順利排入審議，經過將近30天的審查，今天終於進入總預算二、三讀會，會中的焦點莫過於金酒廈門公司年度預算，原先在第二審查會時經過召集人陳泱瑚等議員審查，除了廣告費用百分之五十遭到凍結以外，其餘均照案通過，沒想到在今天的二讀會議當中，李養生議員突然發難提議，將金酒廈門公司的年度總預算案全數刪除，並要求廈門公司將現金存款全數匯回總公司，洪允典議長在李養生提議後立即落槌，也確定金酒廈門公司今年的預算全數刪除。

在現場唐麗輝議員立即表達不滿，並提出抗議，唐麗輝議員要求尊重分組審查的意見，唐麗輝說「在二組已經通過了，現在刪除是什麼意思」、「哪有一個人說刪預算就刪預算」、甚至爆口說出「他什麼東西」的話，雖然在整個過程中引起了一陣騷動，但是無奈已經落槌定案。

針對金酒廈門相關預算遭全數刪減一事，副縣長李文良表示，縣府尊重議會決議，但此舉勢必對整體運作帶來相當影響，後續仍將積極尋求議長、副議長及全體議員的支持，爭取重新審議的機會；同時也會把握接下來的議程時間，加強與議會之間的溝通與討論，盼能獲得更多理解與支援。

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