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免費接種帶狀疱疹疫苗！花蓮5/4起開放預約　5/8起陸續接種

▲花蓮自5月4日起開放高齡長者預約免運費「帶狀疱疹疫苗」接種。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮自5月4日起開放高齡長者預約免運費「帶狀疱疹疫苗」接種。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升長輩及弱勢族群的免疫力，花蓮縣政府宣布自今年5月4日起開放預約「帶狀疱疹疫苗」，並於 5月8日起陸續於各鄉鎮市衛生所辦理接種服務。補助對象為設籍本縣且未曾接種過帶狀疱疹疫苗50歲以上具中低收與低收入戶縣民以及65歲（原住民55歲）以上患有慢性病之長者，可免費接種 2 劑帶狀疱疹疫苗。

 花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，本次提供的疫苗為不活化基因重組帶狀疱疹疫苗「欣剋疹（Shingrix）」，為2劑型疫苗，接種第1劑疫苗後，需間隔2個月接種第2劑。完整接種2劑疫苗後， 50歲以上族群預防效力高達 97.2%，70 歲以上預防效力高達 91.3%，接種10年後，整體的保護效力仍能維持約 89%，且對於預防帶狀疱疹及其併發症（如神經痛）具有顯著效果。

▲花蓮自5月4日起開放高齡長者預約免運費「帶狀疱疹疫苗」接種。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

各鄉市鎮預約咨詢專線。

朱家祥指出，俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，其根源是潛伏於神經節中的水痘病毒再次甦醒，發作時除了皮膚紅疹與水泡，更常伴隨難以忍受的單側神經刺痛，研究指出高達99.5%的年長者體內皆帶有此病毒，且每3人就有1人可能發病，預防方法除了維持規律作息與增強抵抗力，接種疫苗是目前公認最有效的預防途徑。
   
花蓮縣衛生局提醒，115年接種對象為設籍本縣且未接種過帶狀疱疹疫苗50歲以上中低收與低收入及65歲（原住民55歲）以上具有慢性病長者，可至戶籍地衛生所預約接種，接種當天請攜帶健保卡、身份證(驗後歸還)、身分證正反面影本及中低或低收證明、1年內慢性病處方箋或相關證明文件前往，另提醒若為55歲至64歲原住民，請增帶戶口名簿或戶籍謄本影本。

為確保各鄉鎮市民眾權益，請務必預約戶籍所在地衛生所，不開放跨鄉鎮市預約接種。若有相關問題請洽詢戶籍地衛生所。已接種過本縣補助之帶狀疱疹疫苗，民眾仍有需求，可於接種間隔5年後經醫師評估自費接種。

相關自費帶狀疱疹疫苗資訊可至花蓮縣衛生局網址：https://www.hlshb.gov.tw查詢。
 

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