軍職主計轉戰醫院主管！　五五就業助攻中高齡重返職場

▲勞動部推動五五就業促進獎勵，協助中高齡族群重返職場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助中高齡及高齡者順利重返職場，勞動部推動「五五就業促進獎勵」，透過勞工就業獎勵及雇主職場支持補助，協助穩定就業並補足企業人力需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心，近期成功協助一名退役軍職人員耀仁轉職，從軍中主計主管跨域轉型為醫院會計主管，走出職涯第二春。

耀仁過去為部隊主計主管，擁有專業財務背景與碩士學歷。然而，當孩子滿3歲進入成長關鍵期，他開始重新思考人生優先順序。面對「保家衛國」與「陪伴家庭」的拉鋸，他最終選擇退伍，將責任從國家轉向家庭，展開人生新篇章。

轉職之路並不輕鬆，所幸透過「五五就業促進獎勵」計畫協助，新營就業中心成功媒合他至營新醫院擔任會計室課長。該政策不僅提供轉職初期經濟支持，也提升其重返職場信心。耀仁目前已穩定就業滿1年，除在專業領域找回成就感，也領取6萬元就業獎勵金。在企業端，營新醫院提供彈性工時與家庭照顧友善措施，也因此獲得3萬6千元雇主補助，達成勞資雙贏的正向循環。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，「五五就業促進獎勵」主要針對離開職場滿3個月以上、年滿55歲，或45歲以上依法退休者，提供最高6萬元就業獎勵，鼓勵中高齡族群重返或續留職場，同時也透過補助雇主優化職場環境，強化企業用人意願。



此外，該計畫自115年4月10日起進行優化調整，包括縮短請領資格時間、降低薪資門檻、放寬契約形式，以及保障非自願離職者資格延續等4大措施，進一步提升制度彈性與適用性。

其中，勞工經公立就業服務機構推介後，只需工作滿30日即可申請獎勵；薪資門檻部分，55至64歲者月薪達最低工資三分之一即可請領3,500元，65歲以上則為四分之一、可領2,500元；同時新增定期契約納入補助範圍，增加就業選擇。

勞動部表示，未來將持續推動相關措施與企業宣導，打破年齡限制，打造更友善的職場環境，讓中高齡人才得以安心發揮專長、再創價值。民眾如欲了解詳情，可至45+就業資源網查詢，或洽各地就業中心服務窗口。