世界地球日行動！妙法寺種2000棵樹　打造共生森林

▲近2000人齊聚妙法寺山麓種樹，排出「ZERO」字樣，象徵零碳排決心。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

響應世界地球日，佛光山攜手國際佛光會與綠色公益基金會推動T-Earth森众計畫，今（26）日於台中市大甲區佛光山妙法寺舉辦「森林覺醒」行動，近2000人齊聚鐵砧山山麓，以實際行動展開生態復育工程，在曾受外來種侵擾的坡地上種下近2000棵樹苗，讓荒地逐步回歸人與自然共生的綠色場域。

活動現場，由佛光山開山祖師星雲大師所倡「環保與心保」理念為核心，滿謙法師、覺居法師與覺培法師帶領大眾以人牆排出「ZERO」字樣，象徵邁向零碳排放的決心，並齊聲誦讀〈為自然生態祈願文〉，祈願森林再生、大地回春。三位法師引領大眾靜心品茗，以台灣原生山茶製成的「森众茶」為媒，感受森林的清新氣息，深化與自然的連結。

▲於妙法寺種下樹苗，為地球播下希望種子。（圖／記者游瓊華翻攝）

復育行動中，參與民眾動手清除纏繞老樹的外來種「小花蔓澤蘭」，為苦楝與無患子等原生樹木「除障」，讓陽光重新灑落林地；並種下包含原生樹種、濱海耐風樹種與香草植物等約20種苗木，以「類宮脇式森林」密植方式與輔助自然再生法，加速建立高韌性、多樣性的森林生態。

現場民眾也在竹片寫下祈願掛於枝頭，象徵對土地與未來的祝福。滿謙法師：「祈願樹苗枝繁葉茂，森林復育成功，地球充滿生機。」覺居法師：「願眾生充滿愛，社會定靜、世界和平。」覺培法師：「願世界充滿佛光、大地充滿生機。」潘維剛：「為地球種下愛，實踐共生與共榮。」

覺居法師致詞指出，眾人齊心投入森林復育，將共同打造優質的佛光童軍五和營地；潘維剛則感謝佛光人齊聚妙法寺，並指出連日降雨如甘霖潤澤林地，有助幼苗成長。彭岑凱表示，植樹不僅呼應星雲大師理念，也與市府打造永續環境的目標一致。

綠色公益基金會執行長戴慶華指出，自2021年推動計畫以來，已累計種植9萬4千棵樹、復育約50公頃林地，透過科學調查與適地適種，打造多層次森林結構，其中具經濟價值的台灣原生山茶預計2027年可開始採收，除提升生態價值，也為在地原住民創造就業機會，逐步形成永續循環的綠色經濟。

▲竹片祈願掛滿枝頭，象徵對森林復育的祝福。（圖／記者游瓊華翻攝）