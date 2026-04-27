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引領青年突破瓶頸　竹市「風城名人講堂」邀林暄穎分享

▲講座邀請雅方國際食品行銷經理林暄穎(Julia)分享。（圖／新竹市政府提供）

▲講座邀請雅方國際食品行銷經理林暄穎(Julia)分享。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府「風城名人講堂」第二場講座(25)日於影像博物館盛大舉行。本場講座邀請雅方國際食品行銷經理林暄穎(Julia)以「二代接班的信任故事」為題，分享傳統產業如何在數位浪潮中成功轉型。新竹市長高虹安表示，新竹市作為創業與科技之都，傳承與創新是城市發展的關鍵，希望透過Julia的故事，啟發在地青年勇敢承擔責任，用專業爭取發揮空間。

高虹安表示，「風城名人講堂」是市府今年度首度策劃的知識系列活動，邀請各界具代表性人物擔任講者。首場講座邀請到張泰山擔任分享嘉賓，現場反應熱烈、廣獲好評。此次第二場則邀請林暄穎蒞臨，以自身二代接班的歷程為主軸，分享品牌傳承與創新經營的寶貴經驗。市府於今年3月至11月共辦理9場，期盼透過全新的城市知識品牌，邀請各界傑出人士與市民直接對話，提升市民的思辨力與國際視野，將竹市營造成為一座「學習型城市」與「人才培育之都」。

高虹安指出，竹市是充滿創新基因的城市，而「傳承」與「轉型」是許多企業面臨的重要課題。林暄穎分享在接班過程中所面臨的溝通挑戰，以及她如何將傳統行銷策略轉化為自媒體經營的實戰經驗，非常有參考價值。高市長強調，市府致力於為青年搭建與各界名人學習的橋樑，透過真實的故事分享，有助於激發青年對職涯與自我價值的多元思考。

講師林暄穎表示，老品牌要再活50年，關鍵在於跨越兩代間的「信任」鴻溝。她分享，二代經營者不能只靠情緒溝通，必須透過市場數據分析、專業團隊執行，將「感覺」變成「計畫」。她也展示了透過經營短影音，成功讓年輕人重新認識老品牌，更創造了營收成長30%的亮眼成績，鼓勵青年朋友在職場中勇於承擔責任。

勞青處長吳達偉表示，市府非常重視青年職涯的發展與多元培力，「風城名人講堂」正是一個讓青年能近距離汲取標竿人物成功經驗的寶貴平台，以「自我探索、生活經驗及國際視野」為三大主題，提供青年在邁向成功路上的重要養分，期許每位參與者都能在講座中獲得前進的力量。

青發中心表示，「風城名人講堂」自5月至11月仍有7位不同領域的重磅嘉賓接力登場，歡迎市民朋友踴躍參與。詳情請至活動網站( https://www.cw.com.tw/feature/event/2026hccg )查詢。

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