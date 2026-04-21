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陸3月青年失業率16.9%　創4個月新高

▲失業率,青年,求職,畢業生,校園,招聘。（圖／CFP）

▲大陸青年失業率上升。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局21日公布2026年3月失業率數據，其中，全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為16.9%，並創下4個月新高；25至29歲勞動力失業率為7.7%，是此數據發布以來最高。

數據顯示，全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為16.9%，較上月上升0.8個百分點；全國城鎮不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為7.7%，較上月上升0.5個百分點；全國城鎮不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為4.3%，較上月上升0.1個百分點。

其中，全國城鎮不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為2023年12月開始發布這一數據以來最高。

數據顯示，今年第一季，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，與上年同期持平。3月份，全國城鎮調查失業率為5.4%。

大陸統計局人口和就業統計司副司長肖寧表示，分月看，1月份失業率為5.2%，同比持平；2月份臨近春節，部分行業用工需求減少，失業率升至5.3%，同比下降0.1個百分點；3月份，隨著企業復工復產有序推進，節後轉換工作人員集中進入勞動力市場求職，失業率升至5.4%。

肖寧指出，與上年相比，今年春節較晚，春節假期因素影響失業率高點出現在3月，較上年延後1個月，屬正常季節性波動，就業形勢總體穩定。

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