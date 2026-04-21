學者：台灣若無法展現自我防衛決心　恐成「川習會」可調整籌碼

▲「川習會」預計將在5月舉行。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

「鄭習會」後，緊接著「川習會」也將登場。淡江大學兩岸關係研究中心副主任洪耀南認為，在「美國優先」與「成本分攤」的邏輯下，如果台灣無法展現足夠的制度穩定性與自我防衛決心，在未來的其他「川習會」談判桌上，台灣極可能被視為一項「可調整的籌碼」。

洪耀南21日出席「從『習鄭會』前瞻『川習會』－探討中共對台政策」座談會，他表示，「習鄭會」本質上並非兩岸交流的重啟，而是北京對台戰略的一場精準「壓力測試」，更是為下一步美中博弈，特別是潛在的「川習會」，所鋪設的戰略前置工程。

洪耀南認為，若仍以傳統「兩岸交流」的溫情框架來解讀此會，將導致嚴重的戰略誤判，習近平接見鄭麗文，實質上是一場「代理人強化」（Agent Amplification）的政治操演。

▼「從『習鄭會』前瞻『川習會』－探討中共對臺政策」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）



洪耀南指出，自2005年「連胡會」以來，北京的劇本始終如一，即透過選擇性接觸「可合作對象」，排除不接受一中框架的政治力量，並藉由給予政治舞台與經濟紅利，人為塑造出可替代的政治代表性；但在2026年的今日，這套劇本已升級為「選擇性滲透」與「地位放大」的組合拳，北京不再試圖與台灣主流社會對話，而是直接「決定誰有資格代表台灣對話」。

洪耀南說，許多評論者仍抱持「交流有助和平」的線性邏輯，卻忽略了其前提條件早已崩解，2005年的中國尚在融入國際體系，強調「和平崛起」，且內部存在集體領導的制衡；然而今日的中國，在權力高度集中的體制下，對外策略更具進攻性。

洪耀南認為，這意味著，同樣的接觸策略，在不同的體制下會產生質變。當政權更趨威權，「交流」就不再是平等的互動，而轉變為單向的結構性壓迫工具。

洪耀南提到，當前美國戰略圈盛行「習近平已放棄和統、轉向武統」的論點，這其實是過於簡化的二分法。更準確的理解是，北京正採取「雙軌並行」策略。

▼「鄭習會」在北京舉行。（圖／翻攝 新華社）



洪耀南說，對北京而言，和平統一並非理想，而是「成本控制」工具，「習鄭會」這類操作的戰略價值，在於創造台灣內部的「可談判力量」，藉此削弱整體的抗中意志，「只要能透過滲透降低奪取台灣的阻力與國際代價，軍事選項便能始終作為引信而不必輕易引爆。」

洪耀南指出，將視角拉遠至全球地緣政治，這場會面的時機點極其微妙。隨著美國對外戰略從「價值同盟」轉向川普式的「交易型安全」，台灣的位置正從「民主盟友」滑向「戰略資產」。

洪耀南說，在「美國優先」與「成本分攤」的邏輯下，如果台灣無法展現足夠的制度穩定性與自我防衛決心，雖然五月川習會，短時間內或難觸及台灣議題，但在未來的其他「川習會」談判桌上，台灣極可能被視為一項「可調整的籌碼」，這非陰謀論，而是地緣政治中赤裸的現實主義，也是中共想要操作的認知作戰，讓台灣疑美論。

洪耀南指出，比起實體干預選舉，北京更深層的操作在於改變台灣人的判斷結構，其核心在於推動「戰略信任侵蝕」（Strategic Trust Erosion），透過放大「疑美論」，誘導社會產生「與其依賴不穩定的美國，不如直接與中國談判」的心理暗示。

洪耀南認為，最棘手之處在於，這種敘事往往不需要由中國直接輸出，只要精準勾兌台灣內部對低薪、房價、治理失靈的不滿，這種心理結構就會「自然生成」。

洪耀南提到，台灣最大的戰略弱點，不在北京的野心，也不在華盛頓的變數，而在台北的內部失能，「當國防與憲政機制淪為黨同伐異的工具，外部壓力便能輕易產生致命的裂解效應。」

洪耀南強調，兩岸已進入「敵對性共存」（Hostile Coexistence）的新常態，不開戰但持續壓迫，不斷線但高度對抗，在這個複雜的結構中，勝負不取決於會面時說了什麼漂亮話，而取決於台灣能否在壓力下維持制度韌性，「北京正在挑選它願意合作的台灣，而台灣，必須決定自己要成為什麼樣的國家。」