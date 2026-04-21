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〈心願便利貼〉挨批超車禍！李小冉哭2晚：我不知我唱歌那麼難聽

記者廖翊慈／綜合報導

中國女星李小冉近日參加綜藝節目《乘風破浪7（以下簡稱《浪姐7》）》在一公舞台中，攜手王濛、唐藝昕一同表演歌曲〈心願便利貼〉，怎料播出後，遭網友批評音準簡直是災難。李小冉也透露，她為了這次舞台哭了兩晚。

▲▼李小冉參加《浪姐7》。（圖／翻攝自微博）

▲▼李小冉 浪姐7。（圖／翻攝自微博）

▲▼李小冉 浪姐7。（圖／翻攝自微博）

▲李小冉參加《浪姐7》。（圖／翻攝自微博，上同）

據《紅星新聞》報導，向太陳嵐20日分享了與李小冉語音通話的內容。李小冉在通話中談到自己在《浪姐7》節目中表演的《心願便利貼》，表示懊惱得哭了兩個晚上，「我不知道我唱歌那麼難聽啊，我已經很努力去唱準了，第一聲開口就崩了。」

李小冉還無奈表示，從拿到這首歌到小考只有24小時時間，在這24小時裡還要搬家和睡覺，「我好難呀，我50歲了，我根本記不住。」

▲▼李小冉 浪姐7。（圖／翻攝自微博）

▲▼李小冉 浪姐7。（圖／翻攝自微博）

▲▼李小冉 浪姐7。（圖／翻攝自微博）

▲〈心願便利貼〉組，由左至右為王濛、李小冉、唐藝昕。（圖／翻攝自微博，上同）

對於獲得觀眾喜愛度第一名，李小冉也回應道，「我當時好難受，這就是把我架在火上烤，我就知道我出來一定會被罵慘。」

據悉，在《浪姐7》第一次公演上，李小冉、王濛、唐藝昕合作表演了歌曲〈心願便利貼〉，全開麥的演唱有跑調、忘詞等現象，舞蹈動作也稍顯笨拙。但這個舞台卻意外收穫了網友的喜愛，不少網友調侃她們「像幼稚園匯演」、「不假唱、不怯場、不好聽，但好笑」。

在第三集節目中，李小冉以926個人乘風值當選第一場公演的第一名。李小冉當時哽咽發言，「好意外，我覺得這意味著我將面臨更大的風浪……我們的起跑線就是很低，我希望我們以後的舞台，可以向唱功好和跳得好的姐姐們看齊。」

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