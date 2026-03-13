上海夫妻辭職環遊中國　開咖啡車賺油錢邊玩樂

▲上海劉先生夫婦擁有的咖啡車。（圖／翻攝都市快報）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州富陽新桐鄉油菜花盛開期間，花田間出現多輛改裝咖啡車吸引遊客駐足。其中，一對來自上海的夫妻辭去原本工作，開著改裝咖啡車環遊中國，一邊旅行一邊販售咖啡賺取油費與路費，將富陽油菜花田作為旅程的第一站。

《都市快報》報導，不光咖啡車越來越多，裝備也「捲」出了新高度：有人更換大車型，期望在車上能承載更多內容；有人把場景佈置得越來越精緻，吸引人；有人用最好的咖啡豆，只為在口味上形成差異化競爭；還有人不止賣咖啡，還有烤腸、泡麵...。

▲咖啡杯上的「早日退休」反映出投入咖啡車事業的人們心態。（圖／翻攝都市快報）

上海來的劉先生夫婦，把這片油菜花田當成了環中國旅行的第一站。他們透露，以前在上海上班，咖啡車只是副業，今（2026）年索性辭職，打算用一年環中國走一圈，「以玩為主，賣咖啡就是順路賺點油費路費。」

20出頭年紀的蕭山姑娘「七七」則擁有眾多咖啡車中「最年輕」的一輛，她表示，憑著對旅遊和咖啡的雙重熱愛，去（2025）年便親手改造了自己的車，「我就是閒不住，不想困在辦公室裡，就想著能不能邊旅遊邊做咖啡，把愛好過成日子。」

▲杭州姑娘「七七」改裝的移動咖啡車。（圖／翻攝都市快報）

至於來自江西，從事廣告業的咖啡車主，也在這片花海裡找到了工作與生活的平衡點，他在2025年4月把車改成了移動咖啡車，他提到，杭州的鄉鎮、浙江的縣域，十幾年裡幾乎跑遍了，「現在隨身帶電腦，有急活就在車上處理，沒活就煮杯咖啡看江景。」

來自安徽的咖啡車老闆透露，咖啡車在印象中是2021年前後開始火起來的，這兩年工作不好找，越來越多人扎進來了，自己也是因為職場發展受限，才轉行做咖啡車，「這兩年，開著車追著季節跑，前年去了國道318川藏線，去年跑遍了新疆、青海、海南，哪裡花開了、哪裡有網紅打卡點，就往哪裡去。」