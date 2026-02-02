　
政治

賴清德明天記者會！關鍵圖表搶先釋出　台灣對中投資越低經濟越好

▲▼總統賴清德明天將舉行記者會，宣布台美合作的進展，而國安會秘書長吳釗燮今晚搶先曝光關鍵圖表。（圖／吳釗燮社群平台X）

▲台灣自2010年至2025年間，對中國的投資佔比逐步降低，相對而言，台灣的人均GDP、股市都呈現攀升現象，失業率也降低至25年來最低。（圖／吳釗燮社群平台X）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德明天（3日）將舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，預計說明台美合作的進展與後續推動方向。在此之前，國安會秘書長吳釗燮今晚搶先釋出一張關鍵圖表，是自2010年至2025年間，台灣對中國的投資逐步降低至4％以下；但相對而言，台灣的人均GDP、TAIEX（台股）等經濟表現都呈現明顯攀升趨勢，且失業率也降低至3.35%，是25年來最低。

總統府將於明天上午9時30分至10時10分在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，出席者包括賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉，對外說明台美合作進展與後續推動方向。

在此之前，吳釗燮於晚間透過社群平台搶先釋出一張圖表。他表示，台灣2025年的經濟表現還不錯，數據可以說明一切，經濟成長率8.7%；失業率3.35%，為25年來最低；TAIEX和人均GDP均創歷史新高。他認為，去風險化策略奏效，對中國的投資佔所有對外投資的比例已遠低於4%。

根據吳釗燮所釋出的圖表，是2010年至2025年間，台灣經濟表現的走勢圖。2010年時，台灣對中國投資占比高達83.8%，但自此逐年降低之下，台灣在其他的經濟表現上卻呈現上升趨勢，人均GDP、股市都明顯攀升，而失業率也呈現緩步減少的趨勢。

值得注意的兩個時間點，2015年與2020年。2015年是前總統馬英九執政的最後一年，當年對中國投資占比已降低至50.1%，台灣的人均GDP是2萬2780元，股市落在8338點，失業率為3.78%；歷經5年後的2020年，對中國投資占比進一步降低至33.3%，人均GDP則攀升至2萬8705元，股市也突破萬點，來到1萬4732點。

自2020年後，全球歷經新冠疫情衝擊，全球供應鏈重組之下，台灣對中國投資的佔比更是明顯驟降，而台灣的人均GDP、股市則都明顯地大幅攀升。截至2025年，人均GDP來到3萬9477元，而股市來到2萬8963點。

對於賴清德明天要舉行的「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，府方人士指出，賴總統上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的清晰主軸，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。

總統賴清德將於明天（3日）舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，將親自說明台美合作的進展與後續推動方向。府方人士表示，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的清晰主軸，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。

